Schiele setzt auf Donkors Physis und Pherais Finesse

Dem Coup folgte ein Nackenschlag, dem 2:1 bei St. Pauli ein 1:2 gegen Magdeburg. Nun steht Eintracht Braunschweig das schwere Gastspiel beim heimstarken SC Paderborn bevor.

Michael Schiele setzt in Paderborn auch auf die Qualitäten von Verteidiger Anton-Leander Donkor. IMAGO/Eibner

Die Pleite gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, den 1. FC Magdeburg, ärgerte Michael Schiele auch noch am Donnerstag. Als "blöde Niederlage" bezeichnete der BTSV-Coach das 1:2 gegen den FCM. Viel lieber blickte der 45-Jährige im Vorfeld der Partie in Paderborn auf den unerwarteten Sieg am Millerntor zurück: "Auf St. Pauli hat auch niemand mit uns gerechnet."

Wieder eine Top-Leistung bei einem Top-Team?

Wohl mit Bedacht erinnerte Schiele seine Schützlinge daran, dass ein Dreier bei einem Top-Team - der SCP rangiert aktuell punktgleich als Tabellenvierter vor St. Pauli - keineswegs unmöglich ist, weiß aber auch: "Wir werden eine Top-Leistung bringen müssen, um etwas mitzunehmen. Das ist unser Ziel und dafür werden wir auch wieder sehr viel leiden müssen." Die Ostwestfalen sind vierbeste Heimmannschaft - die Bilanz spiegelt hopp oder topp wieder (10/0/4) -, und als eines von drei Verfolgerteams des Spitzentrios mit 47 Punkten sicher mit dem Ehrgeiz ausgestattet, den aktuellen Platz auch in der Endabrechnung zu belegen.

Schiele, mit der Eintracht als 14. mit einem Vier-Punkte-Polster auf den 16. aus Regensburg, wird am Personalkarussell drehen - in der Defensive sowohl freiwillig als auch zwangsläufig: "Anton-Leander Donkor kehrt nach seiner Gelbsperre zurück und wird auch wieder in der Startelf stehen", erteilte er dem Linksverteidiger ("Er hat eine unheimliche Physis und Dynamik") das Mandat für die Anfangsformation. Dagegen muss ein echter Stabilisator der letzten Spiele wohl passen: "Filip Benkovic wird wahrscheinlich fehlen. Er hat eine Brustmuskelzerrung, das schmerzt noch. Bei ihm wird‘s eng."

Pherai trumpft im Training in der Luft auf

In der Offensive steht in Immanuel Pherai der nach Anthony Ujah (acht Tore, drei Assists) zweibeste Scorer (sechs Treffer, vier Assists) wieder zur Verfügung. Schiele setzt große Hoffnungen auf den nach Nasenbeinbruch und Gehirnerschütterung mit Maske ausgestatteten Niederländer. "Je mehr er damit trainiert, desto besser kommt er damit zurecht. Im Training vorhin hat er ein schönes Kopfballtor erzielt", freute sich Schiele, der aber wohl eher nicht auf die Quailtäten des 1,75 großen Technikers als Kopfballungeheuer setzt, sondern vielmehr auf dessen Präsenz und Umschaltmomente in der offensiven Mittelfeldzentrale.