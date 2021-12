Schiele: "Meppen ist die Mannschaft der Stunde"

Vor dem Verfolgerduell zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen sprach Löwen-Coach Michael Schiele über den kommenden Gegner und die aktuelle Situation der 3. Liga. Für beide Teams ist Platz zwei in greifbarer Nähe.

Nach dem Sieg gegen Würzburg am Dienstag hatte Eintracht-Coach Michael Schiele nicht viel Zeit, sich mit seinem Team auf den nächsten Gegner vorzubereiten, am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet bereits der SV Meppen. Für Schiele "die Mannschaft der Stunde", die letzten fünf Spiele konnte der SVM in Folge gewinnen, steht einen Punkt vor den Braunschweigern auf dem dritten Tabellenplatz.

In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Michael Schiele

"Es wird eine große Hausaufgabe", so der Eintracht-Trainer auf der Pressekonferenz vor der Partie. "Aber die nehmen wir gerne an. Wir wollen da anknüpfen, wo wir in Würzburg aufgehört haben und punkten." Meppen habe sich "zu einer Spitzenmannschaft gemausert" und sei variabel: "Manchmal laufen sie hoch an, manchmal stehen sie tiefer und verwickeln dich in viele Zweikämpfe. Sie können brutal gut über die Außen umschalten, haben aber mit Tankulic einen entwickelnden Spieler vorne drin", so Schiele.

Von Rang zwei bis sieben alles möglich

Auch über die aktuelle Situation in der Liga sprach der 43-Jährige: "Hier kann jeder jeden schlagen, da fünf Spiele hintereinander zu gewinnen ist ein riesen Lauf. Alles ist sehr eng beieinander. Auch bei uns ist das so, wenn du mal zwei Spiele nicht voll punktest, bist du gleich wieder siebter oder achter. Da brauchst du Konstanz."

Mit einem Sieg könnte die Eintracht Platz zwei erobern, gleichzeitig ist bei einer Niederlage und Siegen der Verfolger aber auch ein Absturz auf Rang sieben möglich. Nicht nur deshalb ist es ein wegweisendes Duell für Braunschweig.