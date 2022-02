Schiele: "Im Endeffekt war es zu wenig"

Nach frühem Rückstand hat Eintracht Braunschweig gegen den SC Verl am Ende einen Punkt ergattert. Zu wenig im Aufstiegskampf?

Nach Toren von Frederik Lach für Verl (6.) und Bryan Henning für Braunschweig (59.) stand am Ende des Montagabendspiels in der 3. Liga ein 1:1 auf der Anzeigentafel an der Hamburger Straße. Eigentlich zu wenig für einen Aufstiegsanwärter im Duell mit einem Abstiegskandidaten, der selbst jedoch nach Spielschluss durchaus unzufrieden war mit dem Resultat.

Braunschweigs Trainer Michael Schiele kannte jedoch nach Ende der Partie gute Gründe für die auf dem Papier magere Ausbeute seiner Mannschaft.

"Nicht so richtig um zweite Bälle gekämpft"

"Wir sind schlecht in das Spiel gestartet, lagen schnell zurück", kritisierte Schiele. Unterlegenheit in der Körpergröße habe dann zum frühen Gegentor geführt. "Wir haben uns dann schon ins Spiel reingearbeitet, haben ein bisschen mehr Fußball gespielt", so der Trainer weiter. Aber: Seine Spieler hätten "nicht so richtig um zweite Bälle gekämpft und waren auch nicht mutig genug im Spielaufbau".

Bis zum Ausgleichstor dauerte es dann eine ganze Weile. Das 1:1 war aber keinesfalls das Startsignal für den BTSV für weitere Treffer. "In der zweiten Halbzeit haben wir nach dem Ausgleich sehr viele Chancen zugelassen, Jasi hat heute super gehalten", bemängelte Schiele verbunden mit einem Lob für Torwart Jasmin Fejzic. Der Kapitän war sicherer Rückhalt seiner Mannschaft und auch Spieler des Spiels (kicker-Note 2,0).

Spielstarke Gäste

Fejzic musste auch glänzen, weil Braunschweig in den Augen Schieles "zu offen" agierte. "Im Endeffekt war es zu wenig für einen Sieg, das ist klar", zog der Trainer Bilanz. Dass Verl trotz des schlechten Tabellenplatzes auch einem Topteam der Liga alles abverlangen könne, "wussten wir schon im Voraus".

Was auch Torschütze Henning hinterher unterstrich: "Verl hat es gut gemacht. Sie sind eine spielerisch starke Mannschaft, das ist in der Liga bekannt." Und so eroberten die Löwen durch das 1:1 zwar Rang drei zurück, die Enttäuschung überwog jedoch.

