Schiele hadert: "Wir wollen das Netz kaputt schießen"

Einen intensiven Schlagabtausch lieferten sich am Freitagabend der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig. Ohne Sieger. Aber mit einem Löwen-Trainer, der mit seinem Team haderte.

Nach der Halbzeit wurde es kurz mal wild auf dem Platz im Ludwigspark, zwei Tore und vier Großchancen sahen die über 10.000 Zuschauer binnen acht Minuten. Die Tore gleichverteilt, bei den Chancen hatte die Eintracht die Nase vorne. Auch gegen Ende des Spiels ließ Braunschweig zwei gute Einschussmöglichkeiten liegen, ein Eigentor von Pius Krätschmer verhalf aber dann doch zum Punkt.

Ein gerechtes Unentschieden? "Zehntausend sagen, das kann man so unterschreiben", meinte Michael Schiele nach der Partie bei "MagentaSport" - er aber nicht. "Ich hätte gern gewonnen. Wir hatten auch die weitaus besseren, klareren Torchancen", erklärte der BTSV-Trainer.

Wir wollen das Netz kaputt schießen, treffen aber den Ball nicht. Michael Schiele

Das Chancenplus lag auf Seiten der Gäste, doch die gingen allzu leichtfertig mit den sich bietenden Möglichkeiten um. "Wir wollen das Netz kaputt schießen, treffen aber den Ball nicht", erkannte Schiele, der aber auch mit der Defensivleistung nicht ganz zufrieden war. "Wir haben auch den Gegner zu Torchancen eingeladen."

FCS-Coach Koschinat: "Da haben wir auch Glück gehabt"

Ebenso wie der FCS. Entsprechend angefressen war Uwe Koschinat. "Uns war schon klar, dass der Gegner mit seiner Routine sehr, sehr gute Pass-Passagen hat, sich den Gegner zurechtzulegen. Ich finde, diese Passagen sind dann deutlich zu lang gewesen", machte Saarbrückens Trainer seinem Unmut Luft. "Wir haben eine deutliche Anzahl von Torabschlüssen zulassen müssen. Da haben wir auch Glück gehabt."

Krauße lässt das 3:2 liegen

Vor allem in der Nachspielzeit. Da jagte Robin Krauße ("Den muss ich machen, ganz klar") die Kugel nach einem Kobylanski-Rückpass aus rund elf Metern freistehend über das Gehäuse der Saarländer. Schiele will sich "das alles zu Hause noch mal angucken" - mehr als ein Unentschieden in einem heißen Duell unter Flutlicht wird er dabei aber nicht sehen.