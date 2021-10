Schiele: "Die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat"

Eintracht Braunschweigs Trainer Michael Schiele will im Spiel gegen Wehen Wiesbaden an die zuletzt erfolgreichen Resultate anknüpfen. Vor dem Duell am kommenden Samstag plagen sein Team aber auch einige Verletzungssorgen.

Will am Samstag den nächsten Dreier einfahren: Michael Schiele. imago images/Joachim Sielski

Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen, die Löwen sind alleiniger Verfolger von Spitzenreiter Magdeburg und blicken von einem gefestigten zweiten Tabellenplatz auf die Konkurrenz: Braunschweig hat unter Trainer Schiele in die Spur gefunden. Der Coach sieht sein Team vor dem Spiel am Samstag gegen Wehen Wiesbaden (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in herausragender Verfassung in das Duell gehen, die Eintracht ist klarer Favorit.

Der Trainerwechsel macht die Aufgabe für uns nicht leichter. Michael Schiele

Für den Gegner aus Wiesbaden ist es eine besondere Partie: Es ist die erste nach der Entlassung von Cheftrainer Rüdiger Rehm, die bisherigen Co-Trainer Mike Krannich und Nils Döring übernehmen die Mannschaft mit Torwart-Trainer Marjan Petkovic interimsmäßig. Schiele verspricht sich hiervon aber keinen Vorteil: "Es ist immer schade, wenn ein Trainerkollege gehen muss", so der 43-Jährige. "Rüdiger Rehm hat über Jahre gute Arbeit gemacht. Der Trainerwechsel macht die Aufgabe für uns nicht leichter."

Einsätze von Nikolaou und Consbruch fraglich

Personell stünden hinter zwei Namen für das kommenden Duell noch Fragezeichen, die Einsätze von Jannis Nikolaou und Jomaine Consbruch seinen noch fraglich. Letzterer habe sich beim 4:0-Erfolg gegen Havelse eine Kapselverletzung zugezogen. Zwar sei die Schwellung gut abgeklungen, über einen Einsatz am Samstag könne man aber erst am morgigen Freitag urteilen. Die Gastgeber sehen sich aber für alle Szenarien gewappnet: "Die Mannschaft wird so vorbereitet sein, dass sie weiß, was sie zu tun hat. Wir können auf verschiedene Formationen reagieren", erklärt Schiele.

Mit einem Sieg will die Eintracht den Anschluss an Tabellenführer Magdeburg halten und zugleich den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Die Gäste aus Wiesbaden wollen nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder punkten.