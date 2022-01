Schiele: "Das spricht für den Charakter der Mannschaft"

Mit einem Sieg gegen den FSV Zwickau am Mittwoch kann Michael Schiele mit Eintracht Braunschweig den zweiten Tabellenplatz der 3. Liga erobern. Große Planungssicherheit hat der Trainer durch die sich aktuell häufenden Spielverlegungen allerdings nicht.

Am Vormittag wurde Eintracht-Coach Schiele noch zu den aktuellen Ungewissheiten der Spielaustragung in der 3. Liga befragt, einige Stunden später war es dann mal wieder soweit: Die Braunschweiger vermeldeten einen Corona-Fall auf ihrer Vereinswebseite, das Spiel gegen Zwickau am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) sei aber "nicht gefährdet".

Erst bei Spielabsage "geht die Spannung weg"

Laut eigener Aussage dürfte diese Meldung Schiele und sein Team aber nicht allzu sehr aus der Fassung gebracht haben: "Es ist uns bis jetzt immer gelungen, den Fokus hoch zu halten. Auch wenn spekuliert wurde, dass ein Spiel ausfallen könnte", so der 43-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Wir bereiten uns immer so vor, als würden wir spielen. Erst wenn das Spiel abgesagt ist, geht ein bisschen Spannung weg."

Das gibt auf jeden Fall einen Fight. Michael Schiele über das Spiel gegen den FSV Zwickau

Schiele wird hoffen, dass seinem Team auch dieses Mal die Spannung nicht verloren geht. Mit dem FSV warte eine "sehr robuste" Mannschaft: "Sie kommen viel über die Zweikämpfe, das gibt auf jeden Fall einen Fight. Zwickau ist eine sehr körperliche Mannschaft mit einer aggressiven Spielweise, die aber trotzdem auch Fußball spielen kann. Sie spielen gut von hinten raus und haben starke Spieler im Mittelfeld. Wir müssen gewappnet sein und dürfen keine Sekunde zögern."

Der Trainer der Braunschweiger glaubt aber trotz der Zwickauer Qualitäten, dass sein Team "mit unseren spielerischen Komponenten, unserer Athletik und unserer Intensität auch gut dagegenhalten" könne. Die Eintracht geht mit breiter Brust in das Duell: Mit einem Sieg würde der BTSV den zweiten Tabellenplatz erobern, die letzte Niederlage in der Liga musste man im November gegen Spitzenreiter Magdeburg hinnehmen.

"Wir wollen nach Zwickau fahren und an die Ergebnisse der letzten Spiele anknüpfen", so Schiele. Mit der richtigen Spannung im Team stehen die Chancen dafür nicht schlecht.