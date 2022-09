Eintracht Braunschweig hat rechtzeitig vor dem Derby in Hannover in die Erfolgsspur gefunden, nun soll dem Befreiungsschlag der Paukenschlag folgen.

Braunschweigs Trainer Michael Schiele ist heiß aufs Derby in Hannover. IMAGO/regios24

Das Ende der Flaute kam exakt zum richtigen Zeitpunkt, direkt vor dem Derby am Samstag in Hannover (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Für die Eintracht war der erste Saisonsieg gegen Nürnberg (4:2) vonnöten, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

"Wir hoffen, den Bock umgestoßen zu haben"

"Der Sieg war für alle wichtig vergangenen Freitag", sagte BTSV-Chefcoach Michael Schiele am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Wir hoffen, den Bock umgestoßen zu haben. Die Jungs waren die Woche sehr fokussiert, die Stimmung ist positiv."

Die Freude aufs Niedersachsen-Duell ist groß beim Aufsteiger. "Das Derby ist in aller Munde. Hannover hat ambitionierte Ziele. Sie lassen wenig Chancen zu und haben vier Mal in Folge gewonnen", so Schiele. "Das Derby ist wie ein Pokalspiel, es ist viel möglich. Wir wissen um die Bedeutung."

Personell plagen den Coach keine größeren Sorgen. "Saulo Decarli und Philipp Strompf fallen aus, ansonsten sind alle Spieler an Bord." Ersterer hat noch Trainingsrückstand, Letzterer Probleme am Hüftbeuger.

Ujahs Befreiungsschlag

Im Angriff wird neben Fabio Kaufmann wieder Anthony Ujah auflaufen, der gegen Nürnberg seinen ersten Treffer nach über zwei Jahren erzielte. Braunschweigs neuer Angreifer hatte sein letztes Erfolgserlebnis am 27. Juni 2020, seinerzeit noch in der Bundesliga für den 1. FC Union gegen Düsseldorf, gefeiert.

"Das Tor gibt mir Selbstvertrauen"

War das 4:2 nun der ersehnte Befreiungsschlag vor dem Derby, dem womöglich ein Paukenschlag in Hannover folgen könnte? Signifikant war die befreiende Wirkung von Ujahs Treffer zum 2:2 kurz vor der Halbzeit. Bei ihm selbst und den Kollegen. Bis zum 5. Spieltag waren die Niedersachsen ganz und gar ohne Treffer geblieben, und der bald 32-Jährige weiß: "Natürlich liegt es an uns Stürmern, Tore zu machen." Und gemäß seinem Stellenwert sowie seiner Vergangenheit vor allem an ihm. Auch deshalb sagt er: "Ich bin sehr glücklich über dieses Tor. Es gibt mir Selbstvertrauen. Und ich hoffe, es war nur eines von vielen weiteren Toren."