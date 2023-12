Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz bei Handball-WM im Einsatz

Es ist das erste von großen zwei Highlights in diesem Winter für Tanja Kuttler (34) und Maike Merz (37): Die beiden Schwestern aus dem Elitekader des Deutschen Handballbundes sind aktuell bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden unterwegs.

Bislang stehen für Kuttler/Merz vier Einsätze zu Buche: Zwei Spiele in der Vorrunde, eine Partie in der Hauptrunde sowie - vor zwei Tagen - das Viertelfinale zwischen Niederlande und Gastgeber Norwegen in Trondheim.

Für Maike Merz und Tanja Kuttler ist es bereits die dritte WM-Teilnahme bei den Frauen nach 2019 (Japan) und 2021 (Spanien). 2021 überzeugten sie mit ihrer Leistung und konnten ihr Turnier mit einer Halbfinalnominierung krönen. Auch bei der EHF EURO 2022 der Frauen vor einem Jahr erhielten die Schwestern ein Semifinale.

Dennoch hielten sie den Ball vor diesem Turnier bewusst flach. "Wir wollen es gut machen, um uns für zukünftige Events zu empfehlen und nach und nach wichtigere Rollen einzunehmen", umriss Merz das Ziel. "Wir sind bisher immer gut damit gefahren, Schritt für Schritt zu denken und uns auf die unmittelbar anstehenden Herausforderungen zu konzentrieren."

"Viel mehr erreicht als je erträumt"

Die Erfolge der vergangenen fünf Jahre sind ein Beweis dafür: Seit ihrem Debüt in der LIQUI MOLY HBL im Mai 2018 etablierten sich Kuttler/Merz nicht nur in der deutschen Beletage und pfiffen die eben genannten Großturniere bei den Frauen, sondern leiteten unter anderem auch das Champions-League-Finale der Frauen 2022 sowie den PIXUM SuperCup 2022 der Männer.

"Hätte mir jemand vor fünf Jahren jemand gesagt, wo wir heute stehen, hätte ich ihn für verrückt erklärt", schmunzelt Kuttler. "Wir haben schon jetzt so viel mehr erreicht als wir uns je erträumt haben - es hat sich ausgezahlt immer einen Fuß vor den anderen zu setzen."

Im Januar 2023 kamen Kuttler/Merz zudem gemeinsam mit dem deutschen Top-Gespann Robert Schulze und Tobias Tönnies bei der Männer-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden zum Einsatz - und waren damit das erste deutsche Frauen-Team bei einem Männer-Großturnier.

"Was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben, fühlt sich selbst im Rückblick manchmal noch unwirklich an", pflichtet Merz ihrer Schwester bei. "Ich glaube manchmal fehlt uns die Zeit, das alles überhaupt zu realisieren." Sie seien jedoch natürlich, führt die 37-Jährige aus, "unfassbar stolz auf das, was wir erreicht haben - und es ist schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit, die wir täglich in unsere Leidenschaft stecken, auszahlt."

Wie weit es für die Schwestern bei ihrer dritten WM noch geht, ist offen. Sicher ist jedoch: Dreieinhalb Wochen nach der Frauen-WM geht es für Kuttler und Merz direkt mit dem zweiten großen Highlight weiter: Der Männer-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land.

"Eine Heim-Meisterschaft ist für jeden Sportler etwas ganz Besonderes", betont Kuttler die Bedeutung. "Wir sind einfach nur unglaublich dankbar für die Entwicklung im Schiedsrichterwesen in den vergangenen Jahren. Ohne die geschlechter-unabhängige Ansetzungspolitik in Deutschland wäre eine Nominierung für dieses Top-Event für uns undenkbar gewesen."