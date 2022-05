Schiedsrichterin pfeift marokkanisches Pokalfinale

Der marokkanische Verband hat für das Pokalfinale bei den Herren eine Schiedsrichterin nominiert und damit für ein Novum gesorgt.

Wie der marokkanische Fußball-Verband FRMF mitteilte, hat die Nationale Schiedsrichterdirektion Bouchra Karboubi mit der Leitung des Pokalfinals zwischen FAR Rabat und Moghreb Tetouan am Samstag in Agadir beauftragt. Laut der Mitteilung des marokkanischen Verbands kommt es damit zu einer Premiere in der arabischen Welt.

Mit Fatiha Jermoumi wird auch eine Frau an der Seitenlinie als Assistentin fungieren. Zweiter Assistent ist Mustapha Akerdad, Reddad Daki wird als Vierter Offizieller im Einsatz sein.

Karboubi ist seit dem Jahr 2016 Profi-Schiedsrichterin, als erste Frau leitete sie ein Spiel in Marokkos Eliteklasse. Auch international war sie bereits häufig im Einsatz, so zuletzt in diesem Februar als Video-Schiedsrichterin im Finale des Africa-Cup zwischen Senegal und Ägypten (4:2 i.E.).