Schiedsrichterball statt Freistoß oder Elfmeter: Petersen erklärt seine Entscheidung

Kurz nach der Pause im Spiel zwischen Hoffenheim und dem BVB meldete sich der VAR. Nach einer Überprüfung gab es aber keinen Elfmeter für die TSG, sondern Schiedsrichterball. Die Sicht aller Beteiligten.

Es lief die 50. Spielminute in der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Der BVB führte nach Julian Brandts Tor mit dem Rücken mit 1:0, die Kraichgauer kamen aber mutig aus der Pause und durften sich nach einem Foulpfiff in Folge eines Zweikampfs zwischen Emre Can und Kevin Akpoguma auf einen Freistoß in aussichtsreicher Position freuen. Dieser wurde aber nicht ausgeführt, stattdessen griff sich Schiedsrichter Martin Petersen ans Ohr, es gab Kontakt nach Köln - und am Ende keinen Freistoß - und auch keinen Elfmeter -, sondern Schiedsrichterball.

Was war passiert?

Im Zweikampf links im Strafraum trifft Can Gegenspieler Akpoguma, der sich nach außen aufdreht, unten an der Sohle und hat danach die Hände am Oberköper des Hoffenheimers, der zu Boden geht. Schiedsrichter Petersen entscheidet auf Freistoß für die TSG.

Petersen erklärt seine Entscheidung

Dieses Schieben hatte Petersen auf dem Feld "als strafwürdig erachtet und Freistoß gegeben", erklärte der Referee bei "Sky" die Szene. "Dann hat der VAR überprüft und festgestellt, dass der Kontakt innerhalb stattgefunden hat und es zudem einen leichten Fußkontakt gab." Aufgrund dieses Einwandes von Video-Assistent Daniel Schlager entschied Petersen, sich die Szene in der Review-Area anzusehen. Dort habe er "gesehen, dass das Schieben nicht für einen Strafstoß reicht" und ebenfalls nicht der Fußkontakt, der "eher ein Kontakt unterhalb der Sohle" war. In Summe habe das dem 37-Jährigen "nicht ausgereicht, sodass ich dann am Ende zum Ergebnis gekommen bin: Das Schieben reicht nicht aus, aber auch der Fußkontakt nicht".

So nahm Petersen seine ursprüngliche Entscheidung "Foulspiel" zurück und setzte das Spiel mit einem Schiedsrichterball fort.

Dortmunder Verständnis

Bei den beteiligten Parteien wurde die Szene unterschiedlich bewertet. "Das ist nicht im Tempo. Ich stehe, er steht und er nimmt den Kontakt viel später an", sagte Can und lobte die in der Review Area gefällte Entscheidung von Petersen, weil "meiner Meinung nach darf so eine Szene niemals Elfmeter sein".

Auch sein Trainer Edin Terzic fand es "die absolut richtige Entscheidung" und begründete es wie folgt: "Wenn man sieht, wie Akpoguma weiterkämpft um den Ball. Selbst er hatte sofort gespürt, dass es kein Foul ist, das zu einem Elfmeter reicht." Für Petersen gab es deshalb Lob: "Es gibt nicht viele Schiedsrichter, die den Mut haben, den Elfmeter dann nicht zu geben."

Hoffenheimer Unverständnis

Die Hoffenheimer bewerteten die Szene natürlich anders, wäre es doch die große Möglichkeit zum wichtigen Ausgleichstreffer gewesen. "Ich bin ehrlich, für mich ist es ein Foul. Mir war nur nicht bewusst, dass ich in der Box war", sagte Akpoguma und beschrieb den Zweikampf aus seiner Sicht: "Er berührt mich am Fuß und gibt mir noch einen Schubser von oben, für mich ist es ein ganz klares Foul."

Als Petersen dann in die Review Area schritt, habe sich der Verteidiger "gefragt, was checkt er jetzt ab? Und wenn ich dann tatsächlich im Sechzehner war, dann ist es ein Elfmeter". Es kam anders.

Sein Trainer Pellegrino Matarazzo, der die dritte Niederlage im dritten Spiel als TSG-Trainer hinnehmen musste, konnte die Entscheidung "nicht nachvollziehen". Für den Coach war klar: "Er hat ihn getroffen." Deshalb herrschte beim 45-Jährigen Unverständnis: "Da brauche ich noch eine gewisse Aufklärung."

Als Grund für die Niederlage wollte Akpoguma aber die Szene in der 50. Spielminute nicht gelten lassen: "Wir hatten genug Chancen, um auch ohne Elfmeter ein Tor zu machen." Am Ende klappte es dennoch nicht und die Negativ-Serie hält weiter an. Die Kraichgauer warten nun wettbewerbsübergreifend seit 13 Spielen auf einen Sieg.