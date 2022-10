Schiedsrichter umgerempelt: Spieler für ein Jahr gesperrt

Weil er den Unparteiischen in einer Kreisliga-Partie körperlich anging, wurde ein 31-Jähriger nun vom zuständigen Sportgericht für 12 Monate gesperrt.

In der Partie zwischen dem SV Kettenkamp gegen den SV Eintracht Neuenkirchen in der Kreisliga Osnabrück A stand es am 2. Oktober 2:1 für die Heimelf, als ein Akteur selbiger in der 72. Minute auf den Schiedsrichter zustürmte und ihn umrempelte. Zuvor hatte dieser auf Elfmeter für die Gäste entschieden.

Der Unparteiische brach die Begegnung daraufhin ab. Zwar entschuldigte sich der Täter, ein 31-jähriger Deutscher, nach Vereinsangaben sofort beim Schiedsrichter ("Mir sind wohl die Nerven durchgegangen. Ich bin sonst weder aufbrausend noch schnell aus der Ruhe zu bringen, umso mehr ärgere ich mich über mich selber", so auch ein öffentliches Statement auf der Facebook-Seite des SV Kettenkamp), dennoch kam es in Folge folgerichtig zu einem Sportgerichts-Verfahren.

Geldstrafe und Sperre

In diesem nun wurde der Spieler nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit einer Sperre bis 01.10.2023 belegt. Zudem müssen Spieler wie auch Verein jeweils eine Geldstrafe von 100 Euro zahlen. Die Partie wird außerdem mit 5:0 für den SV Eintracht Neuenkirchen gewertet. Der SV Kettenkamp hatte im Vorfeld bereits angekündigt, die Strafe "selbstverständlich zu akzeptieren, die das Sportgericht verhängen wird. Schiedsrichterentscheidungen sind zu akzeptieren und dürfen kein Grund sein, Schiedsrichter, Linienrichter oder Gegenspieler zu beleidigen oder körperlich anzugehen. "

In letzter Zeit rückten Angriffe gegen Unparteiische wiederholt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Erst jüngst hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sein Lagebild zu Spielabbrüchen im Amateurfußball veröffentlicht, mit einem beunruhigenden Ergebnis: In der Spielzeit 2021/22 gab es so viele Spielabbrüche wie noch nie.