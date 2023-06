Schiedsrichter-Team spendet Honorar

Beim Länderspiel gegen die Ukraine geht es um ein sportliches Statement Richtung EM - und viel Geld. Auch das Schiedsrichter-Gespann beteiligt sich am Sammeln.

Besondere Trikots, besondere Anstoßzeit, besonderer Gegner - und ein besonderes Jubiläum: Das erste der drei Testspielen, das die deutsche Nationalmannschaft vor der Sommerpause bestreitet, ist kein gewöhnliches. Bereits um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick im 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte auf die vom Krieg gebeutelte Ukraine und will der dortigen Bevölkerung dabei auch finanziell helfen.

Nach DFB-Angaben kommen "sämtliche Einnahmen, die seit Bekanntgabe des Spiels erzielt wurden, abzüglich entstandener Kosten in Absprache zwischen der Stiftung der Nationalmannschaft und des ukrainischen Fußballverbandes Projekten und Initiativen in der Ukraine zugute". Auch das Schiedsrichter-Team, das die Partie in Bremen leitet, unterstützt das Vorhaben.

Der 43 Jahre alte griechische FIFA-Referee Anastasios Sidiropoulos, seine Assistenten Reinhart Buxbaum und Chasan Koula, der Vierte Offizielle Ioannis Papadopoulos sowie die Videoassistenten Aristotelis Diamantopoulos und Spyridon Zampalas verzichten zugunsten der Menschen in der Ukraine auf ihr Honorar. Wie der DFB am Montag mitteilte, handelt es sich dabei insgesamt um knapp 4000 Euro.

Füllkrug hofft auf "ordentliche Summe"

Die deutschen Nationalspieler tragen gegen die Ukraine Sondertrikots, die ab 18 Uhr und noch bis Sonntag, 14 Uhr, über die Plattform "MatchWornShirt" für den guten Zweck ersteigert werden können. "Es wäre schön, wenn eine ordentliche Summe zusammenkommt, dass wir da ein bisschen helfen können", sagte Stürmer Niclas Füllkrug am Sonntag. Die Trikots, die unter anderem die vier Weltmeistersterne und den Aufdruck der Paarung enthalten, gibt es nicht zu erwerben.

Gleichzeitig soll das Benefizspiel aber auch einen sportlichen Wert haben. "Ich habe den Spielern gesagt, dass wir erwarten, dass sie ans Limit gehen, dass sie auch leiden. Es gilt, jedes Spiel zu nutzen, um beim EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in der Startelf zu stehen", hatte Flick am Sonntag explizit betont.