Schiedsrichter-Suche per Durchsage: 25-minütige Spielunterbrechung in Wiesbaden

Das Drittliga-Spiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem SV Meppen musste am Samstag für rund 30 Minuten unterbrochen werden. Anlass war die Verletzung eines Schiedsrichter-Assistenten.

Es lief die 21. Minute in der Wiesbadener Brita-Arena, als der Ball nach einem harmlosen Zweikampf an der Seitenlinie ins Aus auf Schiedsrichter-Assistent Marius Schlüwe zurollte. Dieser wollte dem Spielgerät mit einem kleinen Ausfallschritt ausweichen, knickte dabei wegen einer Unebenheit am Rasenrand um - mit weitreichenden Folgen: Der 26-Jährige konnte nicht mehr weitermachen.

Weil zum Gespann um Hauptschiedsrichter Felix Bickel jedoch wie in der 3. Liga üblich kein Vierter Offizieller gehörte (dieser soll erst in der kommenden Spielzeit eingeführt werden), musste die Partie unterbrochen werden. Die Mannschaften zogen sich daraufhin in die Kabine zurück, während die Suche nach einem Ersatzmann anlief.

Ein in oder zumindest in der Nähe von Wiesbaden wohnhafter FIFA-Schiedsrichter hätte zu lange Zeit gebraucht, um ins Stadion zu kommen. Stattdessen fand sich mit Jannis Jäschke ein geeigneter Mann mit Erfahrung. Das Schiedsrichter-Talent leitet selbst Spiele in der Hessenliga und erklärte sich nach einer Stadiondurchsage bereit, das Referee-Gespann zu komplettieren. Somit konnte die Partie nach etwa 25 Minuten und einer kurzen Aufwärmphase für beide Teams beim Stand von 1:0 fortgesetzt werden.

Die Partie gewann letztlich der SV Meppen. Die Emsländer schlugen nach der Unterbrechung einmal und im zweiten Durchgang ein zweites Mal zu und schöpfen nun neue Hoffnung.