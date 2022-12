Schiedsrichter-Report, Teil 1: Im roten Bereich

VAR-Theater, unklare Leitlinien, schlechte Kommunikation, Defizite im Fußballverständnis, Debatten um das Leistungsprinzip bei der Einsatzverteilung und ein richterlicher Vorwurf der Intransparenz - Teil 1 des Reports über die Brennpunkte bei den Bundesliga-Schiedsrichtern.

Es ist das Los des Schiedsrichters, nicht an einer meist guten Quote von richtigen Entscheidungen gemessen zu werden, sondern an Fehlern. Manchmal reicht ein einziger, um die gesamte Wahrnehmung ins Negative kippen zu lassen. So steht ein Ereignis am 29.Oktober 2022 sinnbildlich für die bisherige Hinrunde der Bundesliga-Referees, die ein Aktiver so beschreibt: "Es war ein krasses halbes Jahr mit viel Druck, vor allem medial. Das war auch selbst verschuldet durch eine schlechte Kommunikation und Außendarstellung sowie unnötige Fehler. Dadurch sind aber leider viele gute Leistungen untergegangen."

Die Szene vom 29. Oktober, die zunächst fast alles überlagerte und vieles infrage stellte, ist eigentlich recht simpel. Dortmunds Karim Adeyemi stößt den einschussbereiten Frankfurter Jesper Lindström plump mit beiden Armen um. Doch FIFA-Schiri Sascha Stegemann entscheidet auf Freistoß für Dortmund statt auf Strafstoß für Frankfurt. Nun können Wahrnehmungsfehler oder -lücken in rasanter Echtzeit immer mal passieren. Für Fassungslosigkeit sorgte allerdings der fehlende Eingriff von VAR Robert Kampka.

Dann stampft den Keller ein! Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche nach der 1:2-Niederlagen gegen den BVB

"Wenn ihr den Video-Assistenten nicht nutzt, dann lasst es sein, stampft den Keller ein", ätzte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nach der 1:2-Niederlage gegen den BVB in Richtung Schiedsrichter-Chefs. Die mussten sich seit Sommer aber nicht nur mit diesem Black-out beschäftigen. Der aktuelle Bundesliga-Notenschnitt von 3,06 liegt nur knapp unter dem der vorigen Saison (3,08), der mit Abstand schlechtesten seit VAR-Einführung 2017.

Die unzureichende Anwendung der Video-Hilfe bleibt ein Hauptärgernis. Aber die Probleme liegen tiefer, haben teilweise grundsätzlichen, strukturellen Charakter. Es geht um schlechte Kommunikation, unklare Leitlinien, das Leistungsprinzip bei der Einsatzverteilung und den richterlichen Vorwurf der Intransparenz beim Auf- und Abstieg.

Brennpunkt VAR-Theater

"Es gab viele gelungene Spielleitungen, viele korrekte Entscheidungen, auch in komplexen Situationen. Aber es gab auch einige Spielleitungen, in denen die Entscheidungen nicht der Erwartung oder den Leitlinien für die Regelauslegung entsprachen. Daran muss gearbeitet werden, damit das im Jahr 2023 wieder besser wird", lautet ein Zwischenfazit von Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH.

Beim ebenso intern von einigen Referees kritisch gesehenen - Dr. Jochen Drees verantworteten - Thema VAR wird Fröhlich deutlicher: "Zu viele fehlende Eingriffe und einige falsche Eingriffe. Damit kann man nicht zufrieden sein. Auch wenn am Ende in der Bundesliga bisher 56 Fehlentscheidungen verhindert werden konnten." Laut Fröhlich fehlten in der Bundesliga zehn VAR-Eingriffe, fünf waren falsch. Zusammen mit 56 korrigierten Fehlern ein Alarmsignal - das in einem noch schlechteren Licht erscheint, da es in der 2. Liga deutlich besser lief. Obwohl dort bereits 18 Spiele mehr stattfanden, mussten nur 43 Fehler korrigiert werden, vier VAR-Eingriffe fehlten, drei waren falsch.

"Die bestehenden Leitlinien zur Bewertung von Spielvorgängen müssen intern noch mal intensiv dargestellt und präzisiert werden", räumt Fröhlich auch mit Blick auf das Zusammenspiel VAR/Schiri den deutlichen Nachholbedarf ein, der Anfang Januar im einwöchigen Trainingslager im portugiesischen Lagos in den Fokus rücken soll.

Seit Jahren wird immer wieder über die Eingriffsschwelle diskutiert. Ist sie klar definiert? Sie wurde schon mehrmals verändert, teilweise auch wenig transparent während einer Saison. Dabei versammelt sich eine Mehrheit im deutschen Fußball hinter diesem grundsätzlichen Wunsch: so wenige Eingriffe wie möglich, nur bei glasklaren Fehlern. Vor der Saison, mit ruhigem Puls und ohne Betroffenheit, formulierten auch einige Vereinsvertreter dieses Anliegen, mit dem Bekenntnis, auch unliebsame Entscheidungen im Graubereich zu akzeptieren.

Sobald aber der Ball rollt, ist Doppelmoral Trumpf - wenn es dem eigenen Klub an den Kragen geht, akzeptieren dieselben Protagonisten keine Entscheidung im Ermessensbereich zu ihren Ungunsten. Stattdessen wird gepoltert, kritisiert, werden VAR-Eingriffe und On-Field-Reviews gefordert. Die "hohe Eingriffsschwelle" spielt plötzlich keine Rolle mehr. So leisten auch die Klubs, abseits der klaren Fehler, ihren Beitrag zum VAR-Theater. Ein vorherrschendes Gefühl im Lager der Referees: Die immer noch auf breiter Front vorherrschende Ablehnung gegenüber dem VAR führt leicht zu genereller Kritik an den Schiris und ihren Leistungen.

Zusätzliches jährliches Grundhonorar von 6000 Euro

Für andere Misstöne sind die Unparteiischen sehr wohl selbst verantwortlich. Da wäre die geheime VAR-Einsatzliste, die Drees auf Nachfrage nicht offenlegte und die der kicker dann am 28. September 2022 enthüllte. Fünf Bundesliga-Referees sind seit Sommer 2021 nicht mehr für Video-Einsätze vorgesehen. Während Spitzenkraft Deniz Aytekin freiwillig verzichtet, wurden Patrick Ittrich, Martin Petersen und Frank Willenborg quasi ohne schlüssige Begründung abgesetzt.

Bei Florian Badstübner (31) sollte wohl die Chance auf eine internationale Karriere als Schiedsrichter und nicht als VAR erhöht werden. Badstübner bekam nach der kicker-Story plötzlich seine ersten VAR-Einsätze der Saison und kann daher, wie alle mindestens einmal pro Saison eingesetzten VAR, ein zusätzliches jährliches Grundhonorar von 6000 Euro abrechnen. Das nicht an alle gezahlte Zusatzgeld sorgte für internes Rumoren. Das hat auch Fröhlich inzwischen erkannt und kündigt eine "andere Lösung" ab Sommer an. Dann sollen nur noch die VAR-Spezialisten ein zusätzliches Grundhonorar erhalten.

Wenn kein Antrag da ist, muss sich das IFAB auch nicht damit beschäftigen. Urs Meier über VAR-Challenges

Aktuell sind das die Ex-Bundesliga-Schiris Günter Perl, Markus Schmidt, Guido Winkmann sowie Sören Storks, der den aktuellen 24-er Bundesliga-Kader komplettiert, wegen einer komplizierten Knieverletzung aber schon eineinhalb Jahre kein Spiel mehr leitete und auf eine Rückkehr in der Rückrunde hofft. Auch die früheren Zweitliga-Schiris Pascal Müller, krankheitsbedingt nicht mehr auf dem Platz, und Johann Pfeifer arbeiten nur noch im Kölner Video-Center.

Um die Entscheidungsqualität zu verbessern, soll ab Januar zudem die Bildung von festen Tandems aus Schiedsrichtern und VAR forciert werden. Ob diese Maßnahme Früchte tragen wird? Es werden immer auch wieder grundlegende Änderungen an der VAR-Praxis diskutiert. Dass Drees öffentlich wiederholt die Idee, Trainern wie im American Football ein Interventionsrecht ("Challenge") einzuräumen, begrüßt, gleichzeitig aber betont, der DFB habe auf eine mögliche Einführung durch die Regelbehörde IFAB kaum Einfluss, lässt der frühere WM- und EM-Schiri Urs Meier nicht gelten: "Dann müssen sie Druck machen und einen Antrag stellen, wenn sie es wirklich möchten. Der DFB ist der größte Fußballverband der Welt. Wenn kein Antrag da ist, muss sich das IFAB auch nicht damit beschäftigen."

Brennpunkt Fußballkompetenz

"Wir müssen in dieser Sache etwas unternehmen, da noch mehr hineinwachsen", betonte Peter Sippel, Sportlicher Leiter Bundesliga, vor der Saison. Doch bei einigen Fehlentscheidungen drängt sich der Eindruck auf, dass der eine oder andere Referee einen Intensivkurs in Sachen Fußballverständnis benötigt, um Handlungen der Spieler angemessen beurteilen zu können.

Im Sommer hielt Ex-Bundesliga-Trainer Manuel Baum Vorträge zur Struktur einer Mannschaft, Taktik und Spielsystemen. Die Zusammenarbeit soll laut Fröhlich im Wintertrainingslager erweitert werden. Forciert werden soll die Aufarbeitung mancher Themen in kleineren Gruppen, auch wieder in "Präsenzterminen in Frankfurt, zur theoretischen Weiterbildung, aber auch mit einem gemeinsamen Training". Für Experte Urs Meier sind einzelne Termine nicht genug. Er plädiert im Interview angesichts der deutlich gestiegenen Honorare, die den Schiris einen hohen Lebensstandard ohne Zweitjob ermöglichen, für professionellere Arbeitsabläufe.

Brennpunkt Führung und Kommunikation

Die schlechte interne und externe Kommunikation der Schiedsrichterchefs ist eine der größten Baustellen - Stichwort: geheime VAR-Liste. Zum Desaster geriet der 6.Spieltag. Am Sonntag verteidigte DFB-Lehrwart Lutz Wagner im "Sport1-Doppelpass" die Entscheidung von Benjamin Brand, am Tag zuvor ein Handspiel des Leverkuseners Kossounou kurz vor der Torlinie beim 2:2 im Duell mit Hertha BSC nicht mit Strafstoß zu ahnden. Auch nachdem am Montag im Rahmen einer Managertagung mit anwesenden Schiris und deren Chefs Klubakteure ihren Unmut darüber geäußert hatten, ordnete Sippel dieselbe Szene zwei Tage später als "strafbares Handspiel" ein.

Strafbar oder nicht? Leverkusens Odilon Kossounou (#6) bekommt den Ball an die Hand. IMAGO/Nordphoto

Ein Ärgernis aus der Sicht vieler Referees ist auch die (oft fehlende) interne Kommunikation. Im Vorfeld von Samstagsspielen werden sie von Vereinsvertretern häufiger nach der Einordnung kritischer Szenen der Freitagspartie gefragt. Sie können dann in der Regel nur mit ihrer persönlichen Meinung antworten, eine offizielle Version gab es bis zum Samstagmittag in dieser Saison bisher nur einmal. Dabei soll laut Fröhlich die Aufklärung "von grundsätzlichen Themen so schnell wie möglich erfolgen, heißt: bei Freitagsspielen bis vor Anpfiff der Samstagsspiele". Und sonst: "Nach Aufarbeitung und Auswertung am Montag im Lauf der Woche vor dem nächsten Spieltag."

Vor einiger Zeit wurde dienstags noch regelmäßig ein Videoportal mit den wichtigsten Szenen des Wochenendes gespeist. Derzeit werden nur ab und an sogenannte "Playlists" verteilt. Bei den ebenso wenig berechenbaren Anrufen der Verantwortlichen um Fröhlich und Sippel unter der Woche geht es teilweise nicht um klare Leitlinien, sondern um die Weitergabe von Druck. Nach dem Motto: Der letzte Spieltag lief nicht gut, am Wochenende darf jetzt nichts schiefgehen.

"Es fehlen entsprechende Hilfestellungen, wie mir immer wieder von Schiedsrichtern und Assistenten mitgeteilt wird", sagte der frühere Top-Schiri Manuel Gräfe Mitte September im kicker-Interview: "Die Schiedsrichter fühlen sich allein gelassen."

Bezeichnend: Ein Anfang der Saison zur Wochenmitte eingeführtes Briefing, in dem die neun Referees des kommenden Wochenendes auch mit der Aufarbeitung des vorigen Spieltags vorbereitet wurden, entfiel nach einer internen Umfrage bald ersatzlos. Dabei ist der Wunsch aus dem Aktivenkreis nach klaren Vorgaben und festen Kriterien deutlich. Im FIFA-Bereich wird das so gehandhabt und bei Nichtbefolgen auch konsequenter mit Einsatzpausen reagiert.

In Teil zwei des großen Schiedsrichter-Reports lesen Sie am Mittwoch, wie mit dem Leistungsprinzip bei den Schiedsrichtern umgegangen wird, wie die Referees auf- und absteigen und wie es international um die deutschen Schiris bestellt ist.