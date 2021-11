Schiedsrichter mit Messer bedroht: Amateurspiel in Bremerhaven abgebrochen

Unschöne Szenen in Bremerhaven: In einer Kreisligapartie soll ein junger Schiedsrichter am Samstagnachmittag von einem Spieler attackiert und im Anschluss sogar mit einem Messer bedroht worden sein.

Es sind Szenen, die passend zum Gruselfest Halloween eher an einen schlechten Horror-Streifen erinnern lassen als an ein Fußballspiel. Wie der Bremer Fußballverband bestätigte, musste ein junger Schiedsrichter am Samstagnachmittag im Anschluss der Partie zwischen SFL Bremerhaven III und dem FC Sparta Bremerhaven in der Kreisliga A Bremerhaven aber tatsächlich um sein Leben fürchten. Infolge einer roten Karte sei der Unparteiische zunächst von Akteuren der Gästemannschaft getreten und im Anschluss sogar mit einem Messer bedroht worden. Nur durch den Schutz einiger Spieler und Anhänger der Heimelf und später auch von der Polizei wäre Schlimmeres verhindert worden, das alles geht aus einem Sonderbericht des Schiedsrichters hervor.

Dass die Partie hitzig werden würde, war bereits vorprogrammiert. Sowohl SFL Bremerhaven III (16. Platz) als auch der FC Sparta (Platz 13.) brauchten drei Punkte im Derby, um sich aus dem Abstiegsstrudel der Kreisliga A Bremerhaven zu befreien. Als der Tabellenletzte in der 30. Minute den 2:1-Führungstreffer erzielte, wäre die Situation aber eskaliert. Im Anschluss an den Gegentreffer soll ein Spieler des FC Sparta wutentbrannt auf den Schiedsrichter losgestürmt sein und hätte diesem diverse Beleidigungen an den Kopf geworfen. Als der 20-Jährige daraufhin die rote Karte zückte, habe der Sparta-Akteur dem Unparteiischen in den Bauch und in die Leistengegend getreten. SFL-Spieler hätten die Situation zumindest vorerst entschärfen und den Aggressor vom Schiedsrichter trennen können. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

Der Spielabbruch ließ die Bedrohungslage aber ein weiteres Mal hochkochen. Noch auf dem Spielfeld wären demnach drei weitere Sparta-Akteure auf den Schiedsrichter losgegangen und hätten diesem einen Angriff mit dem Messer angedroht. Ein weiterer Anhänger des FC Sparta, der vom Schiedsrichter aber nicht endgültig zugeordnet werden konnte, soll sich dem Unparteiischen laut Schiedsrichterbericht zudem sogar tatsächlich mit einem gezogenen Messer genähert haben. SFL-Verantwortliche verständigten daraufhin die Polizei und sorgten für die Sicherheit des Schiedsrichters.

Sportgericht prüft mögliche Sanktionen

Für den weiteren Verlauf wird der betroffene Schiedsrichter vom Bremer Fußballverband betreut und auch rechtlich beraten. Zudem stellt der Spieltechnische Ausschuss Bremerhaven als spielleitende Stelle einen Strafantrag an das Kreissportgericht Bremerhaven, das dann mögliche Sanktionen prüft, erklärt der Bremer Fußballverband. Ähnlich wie beim Angriff auf einen Torhüter in Gütersloh Ende September, dürfen aber auch die Täter in diesem Fall aufgrund einer Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter mit einer Sperre von mindestens drei Monaten bis maximal zwei Jahren rechnen. In besonders schweren Fällen ist auch eine Sperre für eine Dauer von bis zu zehn Jahren möglich, führt der Verband aus.