Schiedsrichter:innen für Haushahn Final4 nominiert

Die Schiedsrichter-Ansetzungen für das Haushahn Final4 um den DHB-Pokal der Frauen (09./10. März 2024) sind veröffentlicht. Es sind drei Gespanne nominiert - darunter ein erfahrenes Team aus dem Bundesligakader.

Das Pokalfinale werden Tanja Kuttler und Maike Merz leiten. Für die Schwestern ist es bereits die vierte Nominierung; bislang pfiffen sie bereits 2019, 2021 und 2023 die Endspiele. Mit mehreren WM- und EM-Teilnahmen sowie dem Champions-League-Finale der Frauen 2022 gehören die Schwestern auch international zu den erfahrensten deutschen Schiedsrichtern.

Für die beiden anderen Gespanne wird das Finalturnier in diesem Jahr hingegen eine Premiere sein: Sowohl Thomas Hörath/Timo Hofmann als auch Steven Heine/Sascha Standke waren bislang noch nicht für das Final Four nominiert.

Hörath/Hofmann werden das Match zwischen dem VfL Oldenburg und der TuS Metzingen leiten. Das Duo aus Franken hat über 400 Einsätze für den Deutschen Handballbund absolviert und gehört zu den Routiniers im Bundesligakader. Die Nominierung ist auch deshalb eine besondere Ehre, weil die Finalturnier ansonsten in der Regel mit Teams aus dem Elitekader besetzt werden.

Über den Bonus dürften sich die beiden Unparteiischen besonders freuen, denn gemäß der Regularien ist ihnen der Weg in den Elitekader - sonst das große Ziel der Schiedsrichter im Bundesligakader - nicht mehr möglich. "Dass wir nicht aufsteigen können, heißt nicht, dass wir unsere Karriere jetzt entspannt ausklingen lassen", betonte Hofmann vor zwei Jahren im Interview mit Schiedsrichter-Partner KÜS.

Das Finalturnier wird für die beiden Franken eine neue Herausforderung sein - auch, wenn sie die Mannschaften aus der 1. Frauen-Bundesliga gut kennen. Die Erfahrung spiele "eine große Rolle", strich auch Hofmann bereits vor zwei Jahren heraus. "Die Vereine kennen uns; sie wissen, was wir für Schwächen haben, aber auch, worauf sie sich bei uns verlassen können."

Im zweiten Halbfinale zwischen dem Thüringer HC gegen Titelverteidiger SG BBM Bietigheim werden die Elitekader-Schiedsrichter Steven Heine und Sascha Standke zum Einsatz kommen. Auch für sie ist es die erste Teilnahme an einem Finalturnier um den DHB-Pokal. Zusätzlich zum Halbfinale pfeifen sie am Sonntag auch noch das Spiel um den dritten Platz. Als Delegierte sind Jürgen Rieber und Marc Fasthoff vor Ort.

Auf einen Blick: Die Ansetzungen beim Final4

Halbfinals am Samstag, 9. März 2024:



15:00 Uhr: VfL Oldenburg vs. TuS Metzingen

Thomas Hörath/Timo Hofmann



17:30 Uhr: Thüringer HC vs. SG BBM Bietigheim

Steven Heine/Sascha Standke



Finaltag am Sonntag, 10. März 2024:



14:00 Uhr: Spiel um Platz 3

Steven Heine/Sascha Standke



16:30 Uhr: Finale

Tanja Kuttler/Maike Merz