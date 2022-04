Schiedsrichter-Glück für Werder? Fritz: "Ist mir zu einfach"

Der Punktgewinn des SV Werder Bremen im Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli wurde begünstigt von einer Fehlentscheidung vor dem Treffer zum 1:1. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Wirklich viel Zeit nahm sich Florian Badstübner nicht. Zwar war der Schiedsrichter der Partie zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen vom VAR darauf hingewiesen worden, dass Felix Agu in der Entstehung des Bremer Ausgleichstreffers durch Niclas Füllkrug ein klares Handspiel unterlaufen war. Doch der 30-Jährige kam vor dem Bildschirm am Spielfeldrand relativ schnell zur Überzeugung, das Tor gelten zu lassen. Eine fatale Fehlentscheidung.

Kollektives Entsetzen am 14. Spieltag

Schon einmal hatte Werder in dieser Saison von einem ebenso gravierenden Aussetzer eines Schiedsrichters profitiert. Am 14. Spieltag im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 sorgte Tobias Stieler mit einem Elfmeterpfiff in den Schlussminuten der Partie für ein noch größeres kollektives Entsetzen. Der VAR hatte nach einem vermeintlichen Foul an Roger Assalé eingegriffen, was der DFB nachträglich als Fehler, weil "nicht angemessen" bewertete. Auch da hatte Stielers Fehleinschätzung am Monitor dazu geführt, dass die Gastgeber noch zum Ausgleich kamen, Füllkrug traf vom Punkt zum 1:1-Endstand.

Auch der HSV haderte

Beim Bremer 3:2-Sieg am 24. Spieltag im Nordderby fühlte sich indes auch HSV-Coach Tim Walter massiv benachteiligt, nach eigener Aussage bei drei Szenen - von denen zumindest der ausgesprochene Handelfmeter vor dem Führungstreffer zum 1:0 als harte Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert einzuordnen war. "Ich werde aus einem Meter Entfernung angeschossen und ziehe die Hand sogar noch zurück", echauffierte sich seinerzeit Hamburgs Jonas Meffert, "dafür gibt es dann Elfmeter, das ist für mich einfach nur lächerlich."

Fritz: "Wir beschäftigen uns damit gar nicht"

Existiert in der aktuellen Zweitliga-Spielzeit also eine Form von Schiedsrichter-Glück für Werder? Clemens Fritz, Leiter Profifußball des Tabellenzweiten, findet: "Es ist mir ein bisschen zu einfach, das nur an ein, zwei Situationen festzumachen. Dafür müsste man den Gesamtkontext sehen und viele andere Situationen analysieren. Wir beschäftigen uns damit auch gar nicht."

Die Diskussionen über den Bremer Ausgleichstreffer auf St. Pauli seien zwar "sicherlich berechtigt" gewesen, räumt Fritz ein, er betont aber auch: "Es gab für uns aber sicherlich auch schon Situationen, die in die andere Richtung gepfiffen wurden, über die man auch diskutieren kann. Über eine Saison hinweg gleicht sich das immer aus." Davon sei er bereits vor der Einführung des VAR überzeugt gewesen - "und das bin ich jetzt auch noch".