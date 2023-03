Schiedsrichter: Gewaltvorfälle überschatten neue DFB-Initiative

Während der DFB eine frische Schiedsrichter-Initiative einläutet, kommt es in Hamburg und Iserlohn wieder zu Angriffen auf Unparteiische. Und in Berlin sorgt eine Auseinandersetzung am Rande eines E-Jugendspiels für Aufsehen.

Es soll das "Jahr der Schiris" werden, eine Initiative dieses Namens läutete zumindest der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag offiziell ein. Der geplante Perspektivwechsel der beiden Bundesliga-Profis Anton Stach und Nils Petersen gehört zum Auftakt ebenso dazu, wie die Umfrage, die der Verband am Montag veröffentlichte. Darin zu lesen: Rund 78 % der Unparteiischen im Amateurbereich beklagen mangelnden Respekt von Spielern und Trainern.

Das Wochenende zuvor zeigte auf diversen Plätzen der Republik einmal mehr, was dieser mangelnde Respekt in seiner extremsten Form bedeutet: In Hamburg und Iserlohn gab es in Amateurfußballpartien Angriffe auf Unparteiische, einmal mit einem Krankenhausaufenthalt zur Folge.

"Erschrocken über die Gewalt"

So geschehen in der Hansestadt: Zwischen dem FC Hamburger Berg und dem SV Krupunder/Lohkamp wurde in der Kreisliga 5 am Samstag ein Schiedsrichter nach einer Rudelbildung durch Faustschläge verletzt. Die Polizei kam, der Unparteiische musste in ein Krankenhaus gebracht werden und hatte nach einer Mitteilung des Hamburger Fußball-Verband (HFV) auch drei Tage später noch gesundheitliche Probleme.

"Ich bin angesichts der beschriebenen Vorfälle erschrocken über die Gewalt, die hier vermeintlich angewendet wurde. Unsere Rechtsinstanzen werden ein entsprechendes Verfahren einleiten", sagte HFV-Präsident Christian Okun gegenüber der dpa, ergänzte aber auch, dass er kein generelles Gewaltproblem im Hamburger Fußball-Verband sehe. Laut HFV sei die Aggressivität von Hamburger-Berg-Spielern ausgegangen, der Gegner hingegen habe sich deeskalierend verhalten. Als Folge setzte der Verband die nächste Partie des FC Hamburger Berg ab.

Attacke auch in NRW

Doch der Vorfall in der Hansestadt war nicht der einzige, der am vergangenen Wochenende für einen Spielabbruch sorgte. Im nordrhein-westfälischen Iserlohn brannten am Sonntag in der Kreisliga B einem Akteur die Sicherungen durch. In der Partie zwischen dem FC Hemer Erciyes und Spitzenreiter Sportfreunde Oestrich habe ein 33-Jähriger, wie es dem Polizeibericht zu entnehmen ist, nach einer Roten Karte gegen ihn dem 19-jährigen Schiedsrichter eine Kopfnuss verpasst. Der Schiedsrichter brach daraufhin das Spiel ab, holte die Polizei und erstattete Anzeige. Der Spieler habe sich einsichtig gezeigt und entschuldigt, heißt es im Bericht weiter.

Dass sich Gewalt auf dem Fußballplatz aber nicht immer nur gegen den Schiedsrichter entlädt, zeigte ein kurioser Fall eine Woche zuvor in Berlin. Hier wurde ein E-Jugendspiel nach zehn Minuten abgebrochen, weil sich Eltern der beteiligten Teams FC Hertha Zehlendorf und FC Brandenburg 03 eine Auseinandersetzung lieferten. So soll es zu Schlägen und einem Kopfstoß gekommen sein, auch hier rückte die Polizei an.