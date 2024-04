Schiedsrichter für Final4 im DHB-Pokal nominiert

Die Schiedsrichter-Ansetzungen für das REWE Final4 um den DHB-Pokal der Männer (13./14. April 2024) sind veröffentlicht. Es sind vier Gespanne nominiert.

Das Pokalfinale werden Hanspeter Brodbeck und Simon Reich leiten. Die Metzinger besitzen die Erfahrung von über 300 Partien im Bereich des DHB, pfiffen auch schon einige internationale Partien. Für die zweite Sonntagspartie, dem Spiel um Platz 3 hat sich der DHB für Christian und Fabian vom Dorff entscheiden, das Gespann aus Kaarst pfiff schon über 400 Begegnungen im DHB.

Für Deutschlands Spitzengespann Robert Schulze und Tobias Tönnies, die weit über 600 Partien auf DHB-Ebene sowie fast 200 internationale Partien geleitet haben, blieb das Halbfinale zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen.

Die beiden Referees aus Magdeburg dürfen keine Partie vom SCM am Wochenende leiten, damit waren die restlichen drei Partien tabu. Für das erste Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin wurden Ramesh und Suresh Thiyagarajah beauftragt. Das aus Gummersbach stammende Gespann mit Wohnort München und Köln hat ebenfalls die Erfahrung von über 300 Partien auf Bundesebene sowie mehrere internationale Begegnungen.

Auf einen Blick: Die Ansetzungen beim Final4

Halbfinals am Samstag, 13. April 2024:



16:10 Uhr: SC Magdeburg vs. Füchse Berlin

Ramesh Thiyagarajah/Suresh Thiyagarajah



19:00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt vs. MT Melsungen

Robert Schulze/Tobias Tönnies



Finaltag am Sonntag, 14. April 2024:



12:45 Uhr: Spiel um Platz 3

Christian vom Dorff/Fabian vom Dorff



15:35 Uhr: Finale

Hanspeter Brodbeck/Simon Reich