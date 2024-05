Schiedsrichter für Dublin steht fest: Kovacs pfeift das Finale mit Leverkusen

Am 22. Mai steigt das Finale in der Europa League zwischen Leverkusen und Atalanta Bergamo. Die UEFA hat am Montag bekanntgegeben, wer das Endspiel in Dublin pfeifen wird. Kein gutes Omen für Bayer 04?

Steht bereit für das Finale in Dublin: Schiedsrichter Istvan Kovacs. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto