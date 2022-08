Schiedsrichter fordern von Klubs mehr Transparenz im Stadion

VAR-Projektleiter Dr. Jochen Drees wünscht sich, dass auch die Stadion-Zuschauer bei einem On-Field-Review Bewegtbilder sehen können - und sieht die Bundesligisten in der Verantwortung.

Von den Bundesliga-Schiedsrichtern wird gerne mehr Transparenz und Offenheit gefordert. In dieser Hinsicht haben die deutschen Referees in der vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, stellen sich in Interviews öfter der Öffentlichkeit. Zu strittigen Szenen präsentiert die Sportliche Leitung des DFB im Nachgang immer mal wieder ihre offizielle Bewertung.

Beim Thema Einblick in die Entscheidungsgrundlage der Unparteiischen besteht aktuell noch eine Diskrepanz. Während TV-Zuschauer zeitgleich die Bilder sehen, auf deren Basis der Schiedsrichter nach einer VAR-Intervention vor dem Monitor an der Seitenlinie seine Entscheidung fällt, tappen viele Stadionzuschauer währenddessen im Dunkeln. Sie bekommen am Ende eines On-Field-Reviews durch Textbausteine auf den Stadion-Videoflächen lediglich die Information, warum eine Szene überprüft wurde und wie die Entscheidung lautet.

Wir haben nichts zu verbergen, im TV laufen diese Szenen ja ohnehin. Dr. Jochen Drees

Das soll sich auf Wunsch der Schiedsrichter ändern. "Wir sehen es in der Verantwortlichkeit der Klubs, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, dass die TV-Bilder während eines On-Field-Reviews auch direkt auf den Leinwänden oder Videowürfeln im Stadion laufen", forderte der VAR-Verantwortliche Dr. Jochen Drees am Mittwoch im Rahmen eines Schiedsrichter-Workshops für Journalisten: "Wir haben nichts zu verbergen, im TV laufen diese Szenen ja ohnehin."

Kein Zwang zu einer einheitlichen Regelung in allen Stadien

Nach der Meinung von Drees müsste mit der Einführung nicht darauf gewartet werden, bis alle 18 Bundesligisten die technischen Voraussetzungen geschaffen haben. Jeder Klub, der den Service für die Zuschauer anbieten kann, schaffe auf Anhieb einen Mehrwert fürs Publikum und könnte nebenbei den Druck auf andere Standorte erhöhen, nachzuziehen.

In diesem Thema ist letztlich auch die DFL gefordert, die Umsetzung voranzutreiben.