Schiedsrichter Brych im Interview: "Habe nie Fans gebraucht, die mir zujubeln"

Vor gut anderthalb Wochen leitete Schiedsrichter Felix Brych sein 344. Bundesligaspiel - Rekord. Im Interview vor der Partie sprach der 48-Jährige unter anderem über Spieler, die viel meckern.

Welt- und Europameisterschaften, Olympia, Champions-League-Finale - Felix Brych hat als Schiedsrichter alles erreicht. Fast 20 Jahre pfiff er Bundesliga-Spiele. Am 25. November leitete der Schiri sein 344. Bundesligaspiel, ein neuer Rekord. Dabei zog sich Felix Brych leider einen Kreuzbandriss zu. Zuvor hat er noch von seiner Arbeit erzählt.

Wie schaffen Sie es, alles auf dem Platz im Blick zu behalten?

Das schaffe ich nicht. Ich brauche immer wieder mal mein Team und den Videoschiedsrichter. Das ist die Kunst, die ich mir über die Jahre angeeignet habe: dass ich weiß, wo gespielt wird, dass ich das Spiel ein bisschen vorhersehen kann, dass ich nicht immer nur da hingucke, wo der Ball ist, sondern auch andere Bereiche des Platzes beobachte. Das alles gelingt mit der Erfahrung immer besser.

Was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit als Schiedsrichter?

Also einmal gefällt mir der Kontakt und die Kommunikation mit Menschen. Es macht mir Spaß, Entscheidungen zu treffen. Ich mache gerne Sport. Und mir gefällt immer wieder der Moment des Schlusspfiffs, wenn alles gut gelaufen ist. Das ist für mich ein Glücksgefühl.

Und was mögen Sie nicht so gerne?

Die Reiserei, das hat mir früher mehr gefallen. Mir gefällt natürlich nicht, wenn ich kritisiert werde. Das muss ich aber aushalten, weil es zum Job dazugehört.

Wie kommt man denn damit klar, wenn ständig über Schiedsrichter gemeckert wird?

Mittlerweile kann ich viel ausblenden. Ich lese einfach nicht mehr alles. Ich kann mittlerweile auch Dinge lesen, ohne sie ernst zu nehmen. Man braucht ein dickes Fell, aber das hat man sich über die Jahre auch angeeignet.

Wie gehen Sie mit Spielern um, die ständig meckern und sich beschweren?

Genau diese Spieler muss man für sich gewinnen. Es bringt ja nichts, mit Worten auf sie draufzuhauen. Ich versuche, mit diesen Spielern eine Verbindung aufzubauen, dass sie nicht nur meckern und mich als Spielleiter akzeptieren.

Darf ein Schiedsrichter auch Fan von einem Verein sein?

Man darf sicherlich, aber man sollte es besser nicht, weil es immer wieder diese Neutralität angreift. Ich persönlich war noch nie wirklich Fan einer Mannschaft und bin über die Jahre immer noch neutraler geworden. Damit habe ich mich wohler gefühlt.

Brych findet Fouls mit offener Sohle auf die Achillessehne besonders schlimm

Gibt es beim Fußball Fouls, die Sie besonders schlimm finden?

Ja, die gibt es. Diese Fouls mit offener Sohle auf die Achillessehne, die sind wirklich fies. Die tun mir auch beim Zugucken weh. Da sind wir wirklich gefordert, hart durchzugreifen.

Gibt es Momente auf dem Platz, bei denen Sie gerne ein Spieler wären?

Nein, die gibt es nicht mehr. Man könnte jetzt meinen, ich hätte es gerne, dass die Fans mir zujubeln. Das habe ich aber nie gebraucht. Mir ist es immer am liebsten, wenn ich nach dem Spiel alleine in der Kabine sitze und keiner was von mir will.