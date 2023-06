Schiedsrichter-Bilanz 2022/23: Immer wieder Probleme mit dem Leistungsprinzip

Es gibt Schiedsrichter, die sind richtig gut, pfeifen aber seltener als andere, die in der Kritik stehen. Auch nach der abgelaufenen Saison stellt sich mal wieder die Frage nach dem Leistungsprinzip. Die Referee-Bilanz 2022/23.

Der letzte Eindruck bleibt. Wenn es bei der Analyse der Saison 2022/23 nur danach ginge, könnten sich die Bundesliga-Schiedsrichter freuen. Zumindest die neun, die an diesem denkwürdigen 34. Spieltag auf dem Platz stehen. Obwohl es in jeder Partie um etwas geht, sind die Referees hinterher kein großes Thema.

Beim 2:2 des BVB gegen Mainz gibt es zwar eine diskussionswürdige Strafraumszene (Aaron gegen Guerreiro, 21. Minute), das Team von Marco Fritz bekommt dennoch die kicker-Note 3,5. Diese Zensur, die auch Tobias Welz bei Bochum gegen Leverkusen erhält, ist die schlechteste des Spieltags. Dabei sticht ein Schiedsrichter erneut positiv heraus: Der Auftritt von Sven Jablonski bei Bayerns 2:1-Meisterstück in Köln ist eine glatte 1.

Schnitt verbessert

Der Bremer führt zum zweiten Mal in Serie das Saison-Ranking an, diesmal mit einem Notenschnitt von 2,23. Große Komplimente, vor allem für Kommunikation und Ausstrahlung, erhält der 33-Jährige nicht nur von Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich und Spitzenkraft Deniz Aytekin, sondern auch von Spielern oder Managern sowie dem kritischen Ex-Schiri Manuel Gräfe. Jablonksi ist jedoch eine Ausnahme, ein Lichtblick in einer Zunft, die trotz des fast geräuschlosen Endspurts - auch in der Relegation und im Pokalfinale waren die Leistungen gut bis befriedigend - auf eine Saison zurückblickt , mit der sie abermals nicht zufrieden sein kann.

Der Gesamt-Notenschnitt hat sich zwar gegenüber der vorigen Serie, mit 3,08 die schlechteste seit VAR-Einführung 2017, leicht verbessert (3,0). Grundlegende Probleme und frappierende Aussetzer, die der kicker in der WM-Pause im großen Report ("Im roten Bereich") beleuchtet hat, sind jedoch geblieben, höchstens leicht abgemildert.

Entfachte Diskussion um Trainer-Challenges

Sascha Stegemann steht sinnbildlich für mehrere Baustellen. In erster Linie: Defizite in der Bewertung von Szenen auf dem Platz - Stichwort mangelnde Fußballkompetenz - und unerklärliche VAR-Aussetzer. Beim Spiel Frankfurt gegen Dortmund übersieht er einen klaren Strafstoß vor seinen Augen für die Eintracht, der VAR greift auch nicht ein. Am 20. Spieltag braucht Stegemann bei Freiburg gegen Stuttgart zweimal den VAR, um erst im On-Field-Review zwei klare Strafstöße zu erkennen, in einem Fall dauert das zu lang. Und auf der Zielgeraden entgeht Stegemann wieder ein klarer Strafstoß (diesmal für den BVB in Bochum), erneut patzt auch der VAR - woraufhin vielfach eine Trainer-Challenge gefordert wird.

Nach diesem 30. Spieltag kommt Stegemann zwar nicht mehr zum Einsatz, hat seinerzeit - trotz seiner eklatanten Fehler - aber zwei Spiele mehr absolviert als etwa Jablonski. Der kommt am Ende trotz vieler Top-Leistungen in exponierten Spielen und Verletzungsfreiheit auf 15 Einsätze, einen weniger als vorige Saison. Und das auch nur, weil er bei Köln gegen Bayern für den kranken Felix Zwayer einspringt. Eines von mehreren Beispielen, warum extern wie intern weiterhin angemahnt wird, das Leistungsprinzip komme bei der Einsatzverteilung zu kurz.

WM-Schiedsrichter Siebert muss sich steigern

So hätte trotz kleiner Verletzungspausen Patrick Ittrich, Zweiter im kicker-Ranking, mehr als neun Einsätze verdient gehabt. Tobias Stieler, der beim Spiel Leverkusen gegen Bayern zwei angebliche Schwalben nach VAR-Eingriff in Strafstöße umwandeln muss, kommt auch mit Verletzungszeiten auf 15 Einsätze. Stieler und Stegemann sind Mitglieder in den obersten Kategorien der FIFA, auf deren Liste nach den Abschieden von Felix Brych, der nächste Saison national jenseits der früheren Altersgrenze weiterpfeift, und Aytekin aus deutscher Sicht eine Qualitätslücke klafft.

Auch der fraglos zu sehr guten Spielleitungen befähigte WM-Schiri Daniel Siebert sollte sich nach einem durchwachsenen Liga-Jahr steigern, wieder mehr Konstanz in seine Leistungen bringen. Jablonski, Daniel Schlager (beide seit 2022 auf der FIFA-Liste) und Robert Schröder (2023) müssen sich international erst beweisen.

Cortus steigt ab - ohne konkrete offizielle Begründung

Nachdem das 24er Erstliga-Aufgebot 2022 unverändert geblieben war, hat die weiter in der Kritik stehende Führung um Fröhlich erstmals seit dem Wechsel von Dr. Robert Kampka in die 2. Liga wieder einen sportlichen Absteiger bestimmt: Benjamin Cortus (Letzter im kicker-Ranking). Der 41-Jährige wird nach 75 Erstligaeinsätzen seit 2016 allerdings überraschenderweise gar nicht mehr auf dem Rasen stehen, sondern künftig nur noch als spezialisierter VAR eingesetzt werden. Ersetzt wird Cortus im Erstliga-Kader von Timo Gerach, der in der abgelaufenen Spielzeit bereits zwei Test-Einsätze in der Eliteklasse verbuchte.

Ob Cortus mit dem abrupten Ende an der Pfeife vollkommen einverstanden ist, darf bezweifelt werden. Trotz seiner offiziellen Aussage, er werde die VAR-Herausforderung "gerne annehmen". Bei der Zusammenkunft der Elite-Schiris am 6. Juni am DFB-Campus machte Cortus nach kicker-Informationen jedenfalls keinen glücklichen Eindruck.

Eine konkrete Begründung, warum Cortus schon sechs Jahre vor der früher beachteten Altersschwelle von 47 Jahren seine aktive Karriere als Schiedsrichter beendet, fehlt in der offiziellen DFB-Mitteilung. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Schirizunft trotz ihrer Fortschritte in Sachen Transparenz und öffentlicher Erklärungen, weiterhin Nachholbedarf in puncto Kommunikation aufweist. Und nicht nur dort. Der letzte Spieltag 2022/23 darf darüber nicht hinwegtäuschen.