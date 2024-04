Am morgigen Dienstag finden die Viertelfinal-Hinspiele der European League im Handball statt, gleich drei deutsche Vereine hoffen auf den Einzug in das Final4, das in Hamburg ausgetragen werden wird. Und auch das vierte Spiel findet mit deutscher Beteiligung statt: Die DHB-Schiedsrichter Thiyagarajah/Thiyagarajah wurden von der EHF angesetzt.

Ramesh und Suresh Thiyagarajah sorgen beim vierten Viertelfinale für deutsche Beteiligung. Marco Wolf