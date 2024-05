Schiedsrichter-Ansetzungen CL-Viertelfinale

Am Mittwoch und Donnerstag finden die Viertelfinal-Rückspiele der Machineseeker EHF Champions League im Handball statt, acht Teams hoffen auf den Einzug zum Final4 in Köln. Die EHF hat die Schiedsrichter für die Hinspiele bekannt gegeben.

Am Mittwoch stehen im Viertelfinale der Handball Champions League zunächst die spannenden Duelle auf dem Programm, denn sowohl in Ungarn wie auch in Polen endeten die ersten Vergleiche mit knappen Heimerfolgen. Für Aalborgs Heimspiel gegen Telekom Veszprem wurde das Gespann Marko Boricic und Dejan Markovic aus Serbien angesetzt. Magdeburgs Heimspiel gegen Industria Kielce steht unter der Leitung der Schweden Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik.

Am Donnerstag will dann der THW Kiel die Aufholjagd gegen Montpellier HB starten, die Schiedsrichter kommen aus Norwegen, Lars Jorum und Havard Kleven wurden für die Partie angesetzt. Mit einem deutlichen Sieg in Paris startet der FC Barcelona nun in sein Heimspiel gegen PSG, die Montenegriner Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic leiten die Begegnung.

Schiedsrichter:

Boricic, Marko (SRB)

Markovic, Dejan(SRB)



Delegierte:

Nagel, Beat (SUI)

Baum, Miroslaw (POL)

Schiedsrichter:

Kurtagic, Mirza (SWE)

Wetterwik, Mattias (SWE)



Delegierte:

Pavicevic, Predrag (MNE)

Togstad, Øyvind (NOR)

Schiedsrichter:

Jorum, Lars (NOR)

Kleven, Havard (NOR)



Delegierte:

Popadic, Jovan (SRB)

Cirligeanu, Alin-Sergiu (ROU)

Schiedsrichter:

Pavicevic, Ivan (MNE)

Raznatovic, Milos (MNE)



Delegierte:

Convents, Klaus Dieter (BEL)

Vodopivec, Tomo (SLO)

