Schiechtl: "Ein großer Umbruch erfordert Geduld"

Bei den ersten Bundesliga-Spielen musste Austrias "Bombentransfer" Katharina Schiechtl verletzungsbedingt noch tatenlos zusehen. Dafür steigt ihr zweites Heimspiel in Violett gleich in der Generali-Arena und ist noch dazu das Wiener Derby gegen die Vienna. "Wir reden hier seit Tagen schon fast nur darüber und freuen uns riesig darauf", verrät die Tirolerin im Gespräch mit dem kicker.

Schon letzte Saison ließ die Austria mit Transfers wie jenen von Verena Volkmer (von FC Carl Zeiss Jena) oder Yvonne Weilharter (RB Leipzig) aufhorchen und legte heuer mit Katharina Schiechtl (Werder Bremen), Dominique Bruinenberg (Telstar) oder Lea Mauly (RB Leipzig) noch einmal nach. Bei der nunmehr 66-fachen ÖFB-Teamspielerin Schiechtl sprach selbst Austrias Sportliche Leiterin Lisa Makas unverhohlen von einem "Bombentransfer".

Die bisherige Bilanz nach fünf Bundesliga-Runden ist mit sechs Punkten und Platz sieben ausbaufähig. Das bestätigt Katharina Schiechtl im Gespräch mit dem kicker: "Die Niederlage in Neulengbach letzte Woche hat sehr weh getan, weil mehr drinnen gewesen wäre. Ein großer Umbruch erfordert aber eben auch Geduld. Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich diverse Automatismen einstellen. Wir arbeiten aber alle jeden Tag sehr hart daran."

Austrias Abwehrchefin nimmt nach zehn Jahren bei Werder Bremen die Rolle als Führungsspielerin des teils sehr jungen Teams dankbar an. "Ich bin super aufgenommen worden, gebe meine Erfahrungen gerne weiter und ergreife, wenn es notwendig ist, auch mal das Wort." Aufgrund einer Sehnenverletzung hat Schiechtl die ersten zwei Runden versäumt, ist mittlerweile aber wieder "annähernd bei hundert Prozent, weil ich hier perfekte Bedingungen habe. Aber die Spielpraxis macht schon auch noch etwas aus."

Das war mega cool, weil auch meine Familie, Freunde und Mannschaft da waren und es das erste Spiel in meinem neuen Heimstadion war. Austrianerin Katharina Schiechtl über ihr Debüt in der Generali-Arena

Im ÖFB-Frauen-Nationalteam war die Tirolerin im Nations-League-Kracher gegen Frankreich (0:1) auch bereits über eine Stunde lang mit von der Partie und hat die Stimmung im Rekordspiel vor 10.051 Zuschauern voll ausgekostet. "Das war mega cool, weil auch meine Familie, Freunde und Mannschaft da waren und es das erste Spiel in meinem neuen Heimstadion war." Gegen den SC Freiburg hat Schiechtl im Weserstadion zwar schon einmal vor über 20.000 Zuschauern gespielt (im November 2022), aber mit dieser Länderspiel-Stimmung gegen die Französinnen könne man das nicht vergleichen.

Derbysieger ist Nummer 1 von Wien

Den Bundesliga-Auftakt gegen den SKN St. Pölten in der Generali-Arena hat Schiechtl, wie auch das Heimspiel gegen Wacker am Trainingsplatz, noch versäumt. Somit ist Samstag das Wiener Derby gegen die Vienna (12 Uhr) ihr erstes "Stadion-Heimspiel" für die Austria, die für die Zuschauer die Nordtribüne aufsperrt.

"Für uns ist das natürlich ganz was anderes, als auf dem Nebenplatz zu spielen. Schon beim Rausgehen hat das ein anderes Flair, selbst wenn vielleicht nicht so viele Zuschauer da sind", sagt Schiechtl. "Schön ist, dass mittlerweile schon viel getan wird in Österreich, wenn ich nur an die Zeit von vor zehn Jahren zurück denke. Ein bisschen mehr könnte man vielleicht noch darauf schauen, die Kinder ins Stadion zu bekommen", denkt sie auch an die weitere Zukunft.

Gegen die Vienna erwartet Schiechtl ein ausgeglichenes Spiel: "Sie können ein sehr unangenehmer Gegner sein. Viel wird davon abhängen, wie wir in die Zweikämpfe gehen. In jedem Fall hat das Wiener Derby eine besondere Brisanz. Wir reden hier jedenfalls schon seit Tagen fast nur darüber und freuen uns riesig darauf." Mit einem Heimsieg kann Austria die Vienna in der Tabelle (bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell) überholen und wäre die vielzitierte "Nummer 1 von Wien." Von den vier Bundesliga-Derbys der beiden letzten Saisonen gingen zwei an die Austria, eines an die Vienna, bei einem Remis.