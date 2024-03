Schicksalsspiel gegen Sigurdsson? Für Gislason "ist das nichts Besonderes"

Im für die Olympia-Qualifikation und damit seinen Job so wichtigen Spiel gegen Kroatien am Samstag trifft Bundestrainer Alfred Gislason mit dem DHB-Team auf Dagur Sigurdsson. Das Duell mit seinem Landsmann will Gislason nicht zu hoch hängen - ganz im Gegenteil sogar.

Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft an diesem Wochenende um ein Ticket für Paris. Nach dem durchwachsenen Auftaktsieg gegen Algerien, der nach schwacher erster Hälfte erst nach der Pause deutlich geriet (41:29), steht das DHB-Team am Samstag (14.30 Uhr) gegen Kroatien unter Zugzwang.

Der zweite deutsche Gegner gewann beim Debüt von Nationaltrainer Dagur Sigurdsson am Donnerstag mit 35:29 gegen Österreich, es geht am Samstag also um Rang eins in der Gruppe. Die beiden bestplatzierten Teams der Vierergruppe dürfen ihre Koffer für Paris packen. Verliert die DHB-Auswahl das Duell mit Sigurdsson, der Deutschland 2016 sensationell zu EM-Gold und Olympia-Bronze geführt hatte, stünde wohl ein Endspiel gegen Österreich an.

Weil Gislasons jüngste Vertragsverlängerung bis 2027 nur im Falle einer Olympia-Qualifikation Gültigkeit besitzt, bekommt der Vergleich mit Sigurdsson durchaus schicksalhaften Charakter.

Gislason aber spielt das Duell mit seinem Landsmann herunter: "Für mich ist das nichts Besonderes, ich habe auch in der Liga schon oft gegen Dagur gespielt. Ich freue mich für ihn, dass er eine so große Nation trainiert, mit einer interessanten Mannschaft, die bald ein Heimturnier hat. Aber auf der Platte geht es um die Spieler, nicht um die Trainer."

Golla will Revanche nehmen - Uscins Marschroute

Um Kroatien zu schlagen, müsse sein Team "stabiler spielen" als noch gegen Algerien. "Wir dürfen auch nicht so viel verwerfen", fordert Gislason. Kapitän Johannes Golla kündigte am Donnerstag bereits an, dass das DHB-Team "etwas gutzumachen" habe mit Blick auf den Direktvergleich bei der vergangenen EM. Zum Abschluss der Hauptrunde war Gastgeber Deutschland den Kroaten mit 24:30 unterlegen.

"Wir wissen, dass wir viel mehr leisten können als in dem Spiel damals", stellt Golla klar. Weil Deutschland bereits fürs Halbfinale gegen Dänemark qualifiziert war, verkam das EM-Duell zu einem misslungenen "Freundschaftsspiel".

Der gegen Algerien alles überragende U-21-Weltmeister Renars Uscins gab die Marschroute für das Kroatien-Spiel bereits vor: "Wir müssen ruhig bleiben, wenn wir so eine Schwächephase haben und unser schnelles, dynamisches Spiel weiterspielen. Gegen Kroatien brauchen wir eine bessere Leistung über 55, am besten 60 Minuten."

Gerade die im ersten Abschnitt enttäuschende Deckung gilt es zu verbessern. Dass das gelingt, daran hat Erlangens Christoph Steinert keinen Zweifel: "Die Motivation ist groß, wir sind jetzt drin im Turnier und spielen härter Abwehr. Damit wollen wir uns das Olympia-Ticket holen."