Schicksalsschlag: Wolfsburgs Rakhshani beendet seine Karriere

Schlechte Nachricht für die Grizzlys Wolfsburg: Stürmer Rhett Rakhshani beendet wegen eines privaten Schicksalsschlages seine Karriere.

Erzielte in seinem letzten Spiel zwei Tore: Rhett Rakhshani (Mi.) IMAGO/Jan Huebner

Der 34-Jährige höre nach Angaben des Klubs aufgrund "einer schwerwiegenden Krankheit im engsten Familienkreis" auf und kehrt umgehend in seine Heimat, die USA, zurück. Sein bis zum Saisonende laufender Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.

Rakhshani hatte die Grizzlys bereits Ende November in Richtung Heimat verlassen, war zuletzt aber noch einmal für eine Partie nach Niedersachsen zurückgekehrt. Im Heimspiel gegen Schwenningen am gestrigen Dienstag (2:4) hatte Rakhshani beide Treffer für die Wolfsburger erzielt und mit den Teamkollegen intensiv gejubelt.

Der Angreifer, der auch iranische Wurzeln besitzt, hatte in seiner Karriere auch sieben Spiele für die New York Islanders absolviert, und vor seinem Wechsel nach Wolfsburg acht Jahre in Schweden gespielt.