"Schickimicki": Dardai kritisiert Herthas Transfers

Herthas aktueller Kader soll - falls irgendwie möglich - im Saisonendspurt noch den Bundesliga-Abstieg verhindern. Doch die neuen Verantwortlichen äußern inzwischen auch öffentlich massive Zweifel an seiner Tauglichkeit.

Andreas "Zecke" Neuendorf hat in seinem temperamentvollen - manche sagen: populistischen - Plädoyer bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag einen ziemlich turbulenten Transfersommer in Aussicht gestellt. "Bis auf unsere Talente ist jeder Spieler verkäuflich, weil keiner den Nachweis erbracht hat, dass er erstligatauglich ist", hatte der Ex-Profi, der seit Ende Januar als Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich firmiert, erklärt und mit Blick auf das Ende Januar durch die Entlassung beendete 20-monatige Wirken von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic festgestellt: "Ich bin mit dem Kader, den wir haben, nicht glücklich. Wir hatten fünf Transferfenster Zeit, eine ordentliche Mannschaft hinzustellen." Das ist, wie Platz 18 dokumentiert, augenscheinlich nicht gelungen. "Bei Hertha", so Neuendorf, "sind die Spieler in den letzten Jahren nicht besser geworden."

Auch Pal Dardai missfällt die Transferpolitik der vergangenen Jahre. "Zwei Dinge" benennt der im November 2021 von Bobic gefeuerte und Mitte April auf Herthas Trainerbank zurückgekehrte Ungar: "Es geht um den Willen, sich zu verbessern. Und wenn man Spieler kauft, schadet es nicht, wenn neben dem Namen noch steht: Phantasie und Entwicklungspotenzial."

Bei den in seiner ersten Amtszeit (Februar 2015 bis Juni 2019) verpflichteten Spielern wie Mitchell Weiser, Niklas Stark, Valentino Lazaro oder Davie Selke sei "immer Entwicklungspotenzial" gegeben gewesen. Bei den zum Teil ausgesprochen teuren externen Zugängen der vergangenen Jahre sieht Dardai "gar kein Entwicklungspotenzial - und das kann sich Hertha BSC nicht leisten". Der Klub brauche "Spieler, die sich weiterentwickeln wollen", so der Coach, "und nicht Profis, die zu Hertha kommen und zufrieden sind mit ihrem Leben, ihrem Auto und Schickimicki. Dann kommt keine Leistung. Du brauchst Spieler mit Willen, Mentalität und Biss."

Bereits unmittelbar nach der desolaten Leistung beim 2:5 in Köln am Freitagabend hatte Dardai seinem Team "ein riesiges Mentalitätsproblem" und massive athletische Mängel bescheinigt und erklärt: "Wenn die Kölner Tempo gegangen sind, hatten wir ein Riesendefizit. Bei jedem Konter, bei jedem Sprint über 30 Meter können wir nicht mithalten." Mit Blick auf die Mentalitäts-Debatte schob er zu Wochenbeginn nach, seine Spieler hätten "genau die gleiche Mentalität wie vor einem Monat - sie sind Profis und werden dafür bezahlt, damit (mit dem Druck im Abstiegskampf, d. Red.) klarzukommen".

Über die defensive Nicht-Leistung gegen Köln sagte Herthas Trainer, gegen den Ball sei "nichts, gar nichts getan" und "nur spekuliert" worden, "das geht einfach nicht, so haben wir gar keine Chance". Es sei "komisch, solche Sachen am Ende der Saison noch diskutieren zu müssen". Dardais Prognose mit Blick auf das letzte Saisonheimspiel am Samstag: "Wenn die Mannschaft das wieder ändern kann, dann haben wir auch eine Chance gegen Bochum." Und wenn nicht - sollte das heißen -, dann nicht.