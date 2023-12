Schicker zu möglichen Sturm-Winter-Abgängen: "Nach heutigem Stand nicht auszuschließen"

Nur zwei Punkte fehlen dem SK Sturm Graz nach der Herbstrunde auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Zudem stehen die Steirer auch im Viertelfinale des ÖFB-Cups und überwintern erstmals seit 23 Jahren im Europacup. Kein Wunder, dass die Grazer Profis daher Interesse geweckt haben. Laut Sportdirektor Andreas Schicker könnte sich im Winter auf der Abgangsseite etwas tun.

Beim SK Sturm Graz kann man zufrieden auf die abgelaufene Herbstsaison blicken. In der Liga sitzt man Tabellenführer Red Bull Salzburg mit nur zwei Punkten Rückstand im Nacken und sorgt damit erneut für ein spannendes Rennen um die Meisterschaft. Im ÖFB-Cup ist man am Weg Richtung Titelverteidigung bis ins Viertelfinale vorgestoßen, wo nach der Winterpause das Duell gegen die Wiener Austria (2. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wartet und im Europacup schaffte man es erstmals seit 23 Jahren, eine Gruppenphase zu überstehen. Dort stehen im Frühjahr in der Conference League nun die beiden Partien gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava an. "Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns mit dem Cupsieg als Krönung, wir haben alle Ziele erreicht", gibt sich Sportdirektor Andreas Schicker im Interview auf der "Vereinsseite" mit dem Sportjahr 2023 sehr zufrieden.

Die Steirer setzten ihre positive Entwicklung unter Cheftrainer Christian Ilzer auch in diesem Jahr nahtlos fort und sind nun erstmals seit langer Zeit im Frühjahr wieder dreigleisig unterwegs. Schicker gibt sich mit Blick auf die kommenden Aufgaben engagiert: "Im ÖFB Cup wollen wir als Titelverteidiger freilich wieder nach Klagenfurt kommen. In der Conference League wäre es schön, wenn wir die Hürde Slovan Bratislava nehmen und in diesem Bewerb möglichst weit kommen könnten. Allerdings muss ich vor Slovan warnen, die haben eine sehr routinierte und gute Mannschaft." Besonders das Weiterkommen im Europacup hat für die Steirer eine besondere Note, sammelte man doch im Vorjahr mit acht Zählern doppelt so viele wie heuer, damals stand aber das Europacup-Aus zu Buche. "Es ist mir sicher lieber, mit vier Punkten weiterzukommen. Rechnen wir so: acht Punkte im Vorjahr, vier heuer, macht sechs im Schnitt. Das würde das internationale Überwintern in allen anderen Gruppen bedeuten. Wir haben nur im Heimspiel gegen Rakow nicht überzeugen können, sonst ständig auf einem Top-Level agiert. Darauf bin ich schon stolz", so Schicker.

Winter-Abgänge möglich

Den Sportdirektor des österreichischen Vizemeisters wundert dieser kontinuierliche sportliche Erfolg nicht, "weil wir unseren Plan durchziehen, seit dreieinhalb Jahren konsequent unseren Weg gehen und in den Schlüsselpositionen wie Trainerteam, Geschäftsführung und auch Mannschaft gemeinsam und kontinuierlich agieren. Und auch, weil stets der Mut zur Veränderung da ist." Eine Veränderung könnte den Grazern bereits im anstehenden Winter-Transferfenster drohen, nachdem sich einige Spieler durch gute Leistungen in die Schaufenster gespielt und Interesse geweckt haben. Ein Abgang von dem ein oder anderen kann Schicker "nach heutigem Stand nicht auszuschließen, das gehört einfach zum Geschäft." Gleichzeitig betont das Mastermind der Grazer aber, dass es "unser Ziel ist, mit dem Stamm in die Frühjahrssaison zu gehen. Möglich ist, dass wir Spieler, die zu wenig Spielpraxis bekommen, verleihen."

Ob man durch das europäische Überwintern und drei Bewerben im Frühjahr nicht sogar eher personell nachrüsten wird, verneint der 37-Jährige: "Das ist nicht der Fall. Wir haben bis auf den Tormann den gesamten Kader zur Verfügung, der eine gute Breite und viel Qualität aufweist. Bei Sturm sind viele Spieler, die ihr Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft haben. Da muss man bedenken, dass wir im Herbst 28 Spiele gehabt haben, dazu viele Nationalteameinsätze, da blieb nicht viel Zeit für Trainingseinheiten und große Entwicklungsschritte. Diese Zeit haben wir jetzt in der Vorbereitung, da können wir den nächsten Schritt machen. Daher bin ich schon sehr gespannt und freue mich auf das Frühjahr." Über Interesse an seiner Person und einem möglichen Wechsel macht sich Schicker "derzeit keine Gedanken. Damit beschäftige ich mich einfach nicht, auch deswegen, weil wir in die richtige Richtung gehen und mir die Arbeit bei Sturm Spaß macht."

Und bei Sturm bildet er gemeinsam mit Chefcoach Ilzer auch ein starkes sportliches Duo, welches nach seiner Aussage auch noch lange so bestehen soll: "Wir sind jetzt das vierte Jahr beisammen, das ist im Profifußball eh schon außergewöhnlich. Man muss bedenken, Christian Ilzer ist nach Thomas Silberberger derzeit der längstdienende Trainer in der Bundesliga. Dennoch hoffe ich, dass wir noch lange bei Sturm zusammenarbeiten, denn wir sind noch nicht am Ende. Und: Chris Ilzer ist der beste Trainer, den Sturm derzeit haben kann." Damit will man auch im Frühjahr an die guten Leistungen des vergangenen Jahres anschließen und die Saison am liebsten wieder mit einem Titelgewinn abschließen. "Ein Titel wäre natürlich wieder die Krönung", sagt Schicker. "Wichtiger ist mir aber, dass wir, wie erwähnt, einen weiteren Schritt nach vorne machen und die Meisterschaft so lange wie möglich spannend machen. Man darf nicht vergessen, dass Salzburg ganz andere Möglichkeiten hat als wir."

Zum sportlichen Kräftemessen mit den Mozartstädtern kommt es gleich zum Liga-Re-Start im Frühjahr, wo für die Steirer am 9. Februar (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) ein Auswärtsspiel beim Serienmeister ansteht. Dort wird sich zeigen, wie nahe die Grazer den Salzburger noch kommen können und ob dann auch wirklich alle aus der Herbstsaison wieder mit an Bord sind.