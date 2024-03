Schicker sauer: "Sinnbildlich für Qualität der österreichischen Schiedsrichter"

Der SK Sturm hat das Top-Spiel gegen Salzburg 0:1 verloren. Der Rückstand beträgt damit fünf Zähler. Sportdirektor Andreas Schicker spricht nun von einer "Mammutaufgabe", ärgert sich aber auch über die Roten Karten nach Spielende und fordert zudem eine nachträgliche Sperre für Omar Solet.

Der SK Sturm Graz hat einerseits das Top-Spiel gegen Red Bull Salzburg mit 0:1 verloren, andererseits aber auch zwei absolute Schlüsselspieler, die den Steirern nun im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen die Mozartstädter am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen werden.

Denn gegen Spielende in Graz-Liebenau gingen die Emotionen hoch. Nach einer Rudelbildung zeigte Schiedsrichter Stefan Ebner Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee auf Seiten der Grazer und Lucas Gourna-Douath auf Seiten der Salzburger die Rote Karte. Auch Sportdirektor Andreas Schicker sah nach Spielende die Rote Karte und ließ seinem Ärger freien Lauf.

Vor allem eine mögliche, nicht geahndete Rote Karte für Omar Solet entzürnte den Sturm-Boss. "Das nicht zu sehen ist sinnbildlich für die Qualität der österreichischen Schiedsrichter. Wenn ich das sehe, ist das mit Abstand die schlimmste Aktion", sagte Schicker im Nachgang zu "Sky". Solet habe "am längsten" den Würgegriff ausgepackt. Eben diesen will Sturm bei Lavalee nicht gesehen haben. "Es waren weder beide Hände am Hals, es war eine Hand auf der Schulter. Würgen ist eine sehr harte Beurteilung", ärgerte sich Trainer Christian Ilzer. Klar hingegen war die Rote Karte gegen Stankovic und die Gelb-Rote gegen Gourna-Douath, die sich Judo-ähnliche Szenen lieferten.

"Der Schiedsrichter hat eine sehr harte Linie spielen lassen, die er zum Schluss nicht durchziehen hat können", meint Ilzer und hadert vor allem damit, dass seine Elf härter bestraft wurde, obwohl die Aktionen ein Salzburger zu verantworten habe. "Das bittere ist, dass wir zwei Spieler durch eine Rudelbildung verlieren, die von einem Salzburger angezettelt wird."

Struber lobt Torschütze Bidstrup

Das Sportliche geriet etwas in den Hintergrund, dabei hatte das Spiel viel Tempo und auch Chancen auf beiden Seiten. In Durchgang eins hatte Fernando einige Male das 1:0 auf dem Fuß. Auf der anderen Seite stellte Sturms Mika Biereth Salzburg vor Probleme. Unmittelbar nach der Pause entschied Mads Bidstrup mit einem satten Volleyschuss die Partie zugunsten der "Bullen". Sein Trainer, Gerhard Struber, freute sich für seinen Schützling: "Vieles geht in eine gute Richtung bei Mads. Seit Monaten ist das ein Spieler, der unglaublich viel investiert, der immer wieder für viele Ballgewinne sorgt, aber speziell heute und in den letzten Tagen stellt er auch Torgefahr unter Beweis."

Wenn du fünf Punkte in acht Spielen aufholen musst, ist das eine Mammutaufgabe. Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker

Sturm hingegen stand trotz toller Kulisse mit über 15.000 Zuschauer am Ende mit leeren Händen da. Der Rückstand auf die Spitze ist wieder angewachsen. Von einer Vorentscheidung will man in Graz noch nicht sprechen, man weiß jedoch um die Schwierigkeit dieser Aufgabe Bescheid: "Natürlich war es richtungsweisend. Sie sind jetzt fünf Punkte voraus, aber es ist keine Vorentscheidung", erklärt Ilzer und Schicker fügt hinzu: "Natürlich wissen wir, dass Salzburg einmal auslassen muss und wir müssen alles gewinnen. Wenn du fünf Punkte in acht Spielen aufholen musst, ist das eine Mammutaufgabe."

Sturm fehlen nun "absolute Schlüsselspieler"

Doch bevor Sturm den Fokus auf eine mögliche Aufholjagd in der Liga legen kann, steht zunächst das Cup-Spiel in Salzburg auf dem Programm, wo Sturm mit Stankovic und Lavalee zwei ganz wichtige Akteuere fehlen werden. "Dass sind natürlich absolute Schlüsselspieler, aber wir haben trotzdem einen guten, breiten Kader", sagt Schicker.

Kleines Trostpflaster ist die Sperre von Gourna-Douath, der wegen seiner Gelb-Roten ebenfalls nicht mitwirken darf. Zudem hofft man in Graz eben noch auf eine nachträgliche Sperre für Solet. Spannend also, wie der Senat 1 der Bundesliga am Montag entscheiden wird.