Schicker kritisiert Klauß: "Schlechter Verlierer"

Für Trainer Robert Klauß war der Schuldige an Rapids Finalniederlage mit Schiedsrichter Sebastian Gishamer schnell ausgemacht. Sturms Sportchef Andreas Schicker konnte die Kritik am Unparteiischen nicht nachvollziehen - und bezeichnete Klauß nach der Partie als "schlechten Verlierer".

"Mein Wunschszenario wäre, dass sich nachher niemand daran erinnert, wer das Spiel geleitet hat." Es waren dies die Worte von Schiedsrichter Sebastian Gishamer vor dem Cupfinale zwischen Sturm Graz und dem SK Rapid. Erfüllen sollte sich dieser Wunsch nicht, im Gegenteil: Robert Klauß teilte nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft kräftig gegen den Unparteiischen aus.

"Jede Entscheidung am Platz war furchtbar", sagte Klauß im "ORF"-Interview. "Die Krönung" sei das nicht geahndete Halten von Sturm-Angreifer Mika Biereth vor dem Siegtreffer der Grazer gewesen. "Wenn man 200 Prozent abzieht von der Rapid-Brille, sind es immer noch 100 Prozent Foul", legte der deutsche Cheftrainer in der Pressekonferenz wenig später nach.

"Habe nicht einmal eine Gratulation gehört"

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker widersprach Klauß in der "Mixed Zone" entschieden. Der 37-Jährige sah "absolut kein Foul" von Biereth und teilte anschließend gegen Rapids Trainer aus. "Er verhält sich in Summe als nicht fairer Sportsmann und ist ein schlechter Verlierer", meinte Schicker. "Ich habe nicht einmal eine Gratulation gehört von der Seite bis jetzt. Ich verstehe das auch unmittelbar danach, aber ... Das lassen wir so stehen."

Schicker konnte sich nach Rapids neuerlicher Finalniederlage einen kleinen Seitenhieb in Richtung der seit 2008 titellosen Hütteldorfer nicht verkneifen. "Ich verstehe es, sie haben seit 1995 keinen Cuptitel gewonnen. Natürlich sind Emotionen drin, das hat es für uns auch schwierig gemacht", so der Grazer Sportchef. "Sie haben alles darauf aufgebaut auf diesen Titel und wir haben den Pokal in die Höhe gehalten." Womit Sturm weiterhin vom Double träumen darf.