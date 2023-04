Schicker: "Habe nicht die Angst, dass es zu einem ganz großen Umbruch kommen wird"

Der SK Sturm Graz hat in dieser Spielzeit noch die Möglichkeit auf zwei Titel. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker spricht im kicker-Interview über den Saisonendspurt, die anstehende Transferperiode und die Stadionfrage in der steirischen Landeshauptstadt.

Herr Schicker, lassen Sie uns nicht lange um den heißen Brei herumreden: Peilt Sturm in diesem Jahr das Double an?

Das ist ja gleich mal eine gute Einstiegsfrage (lacht). Es liegt auf der Hand, dass wir den Cup jetzt gewinnen wollen. Das war schon vor dem Beginn des Bewerbs ein Ziel von uns. In der Meisterschaft haben wir eine andere Ausgangslage. Erstens sind noch einige Spiele ausständig und zweitens darf man nie vergessen, welche Mannschaft derzeit noch Erster ist. Stand heute wird es von uns keine Kampfansage in Richtung Salzburg geben.

Warum hält sich der Verein mit Kampfansagen aktuell noch zurück?

Weil man sich die Realität anschauen muss. Wenn ich sehe, wie dominant Salzburg in den vergangenen Jahren war und welchen Marktwert diese Mannschaft hat ... Der ist größer als jener der elf restlichen Bundesliga-Teams zusammen. Es ist großartig, dass wir uns in so eine Situation gebracht haben. Das bringt Spannung in die Liga. Erstmals seit der Reform haben wir eine Meistergruppe, in der alle Topmannschaften dabei sind. Das konnte man in den ersten drei Runden auch erkennen. Derzeit ist die österreichische Liga einfach auf einem Topniveau. Daher garantieren die verbliebenen Spiele Spannung pur. Wenn wir es schaffen, kurz vor Schluss in einer aussichtsreichen Position zu sein, können wir über eine Kampfansage nachdenken. Dafür ist es jetzt aber noch zu früh.

Am Sonntag gastiert Salzburg in Graz. Noch konnten die "Bullen" kein einziges Saisonduell gewinnen. Hat sich Sturm zu Salzburgs Angstgegner entwickelt?

Wir haben es in den bisherigen Duellen, die alle auf Messers Schneide waren, richtig gut gemacht. Das waren sehr intensive Spiele auf einem ganz hohen Level. Ich erwarte, dass auch am Sonntag Kleinigkeiten entscheiden werden. Fakt ist, dass Salzburg eine großartige Saison spielt. Sie haben in der Liga nur ein Spiel verloren. Das war gegen uns. Die Krise, die aktuell herbeigeredet wird, sehe ich absolut nicht.

Ich habe lieber 30.000 Zuschauer in Klagenfurt als 50.000 im Happel-Oval, wo man gefühlt ein Fernrohr braucht, damit man etwas sieht. Andreas Schicker

Die Euphorie in Graz scheint aktuell grenzenlos. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, die hohe Erwartungshaltung nicht zu erfüllen?

Momentan nehme ich die Euphorie - insbesondere von Seiten der Kurve - als große Unterstützung wahr. Das ist für uns kein zusätzlicher Druck. Wenn wir einen Titel holen sollten, wäre das großartig. Wird es keiner, steht für uns trotzdem fest, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen wollen. Ich sehe eher die Gefahr, dass die Erwartungshaltung für die kommende Saison zu hoch sein könnte. Wir wissen alle, dass es im Fußball auch sehr schnell in die andere Richtung gehen kann.

Auch das Cup-Finale wirft bereits seine Schatten voraus. Gegen Rapid ist Sturm seit neun Spielen ungeschlagen. Sehen Sie Ihre Mannschaft in dieser Partie als Favorit?

Ich denke, das ist eine 50-50-Partie. Wir dürfen uns definitiv nicht auf der Statistik ausruhen und von einer "gmahden Wiesn" ausgehen. Seit Zoki Barisic wieder am Werk ist, finde ich schon, dass Rapid wieder deutlich besser unterwegs ist. Außerdem haben viele unserer Spieler ein Endspiel dieser Art auch noch nicht gehabt. Ich freue mich richtig auf das Spiel, weil die zwei Vereine mit dem größten Fanpotential aufeinandertreffen werden. Das ist schon etwas Schönes.

Der Ansturm auf die Tickets war groß, Rapid wollte das Spiel daher ins Happel-Stadion verlegen. Warum kam das für Sturm nie infrage?

Aus meiner Sicht hat sich die Frage nie gestellt. Wenn vor Saisonbeginn feststeht, dass das Cup-Finale in Klagenfurt stattfindet, dann findet das Cup-Finale in Klagenfurt statt. Wir haben in diesem Stadion ja auch super Erfahrungen gemacht (Cup-Siege gegen Wiener Neustadt und Salzburg, Anm.). Außerdem ist das ein richtiges Fußballstadion. Ich sage es so, wie es ist: Ich habe lieber 30.000 Zuschauer in Klagenfurt als 50.000 im Happel-Oval, wo man gefühlt ein Fernrohr braucht, damit man etwas sieht.

Der aktuelle Erfolg weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Wie zuversichtlich sind Sie, die Mannschaft für die kommende Saison zusammenhalten zu können?

Ich denke, dass eine gesunde Veränderung mit Maß und Ziel immer wichtig ist, um die Mannschaft auf Zug zu halten. Es laufen ja ohnehin ein paar Verträge aus - ich denke da an Siebenhandl, Ljubic und Ingolitsch. Bei ihnen haben wir schon früh für Klarheit gesorgt. Dann gibt es auch noch ein paar Kaufoptionen, die wir ziehen könnten. Bei Borkovic sind wir zum Beispiel in guten Gesprächen. Alle anderen Spieler haben Vertrag. Natürlich kann es sein, dass der eine oder andere Spieler verkauft wird, wenn es für alle Seiten passt. Wir können als Verein aber reagieren, da wir gut vorbereitet sind. Wichtig ist allerdings schon, dass wir eine gewisse Kontinuität haben. Stand heute habe ich nicht die Angst, dass es zu einem ganz großen Umbruch kommen wird.

Sie haben Alexandar Borkovic bereits angesprochen. Wie sieht die Lage bei Albian Ajeti aus?

Das ist noch offen. Wir können die Kaufoption zum Glück auch noch nach Saisonende ziehen und wollen daher noch ein paar Spiele abwarten, bis wir mit Celtic in den Austausch gehen.

Manprit Sarkaria liebäugelte im Winter mit einem Wechsel zum LASK. Wie stellt sich die Situation bei ihm dar?

Sehr ruhig. Aktuell gibt es nichts, womit er oder wir uns beschäftigen. Er macht es gerade richtig gut. Der Herbst ist für alle Seiten nicht nach Wunsch verlaufen, daher ist dieses Thema im Winter auch ein bisschen aufgekommen. Jetzt hat er einen Riesenschritt gemacht. Ich bin richtig stolz und froh, dass er das so hinbekommen hat.

Mein Wunsch wäre, dass es schneller geht. Andreas Schicker zur Stadionfrage in Graz

Durch den Transfer von Rasmus Höjlund stieß Sturm finanziell in neue Sphären vor. Wie hat sich die Verhandlungsposition für das kommende Transferfenster dadurch verändert?

Natürlich haben das auch andere Vereine und Berater mitbekommen. Am Ende des Tages ändert sich dadurch aber nicht wirklich etwas, weil wir wissen, welche Spieler wir wollen und wie viel Geld wir für sie ausgeben können. Wir haben klare Grenzen.

Mit dem GAK könnte Sturms Lokalrivale in die Bundesliga aufsteigen. Wie verfolgen Sie den Aufstiegsdreikampf in der 2. Liga?

Fast gar nicht. Wir haben uns vor dem Cup-Achtelfinale mit dem GAK beschäftigt, weil er da unser unmittelbarer Gegner war. Ansonsten verfolge ich das nur, wenn unsere zweite Mannschaft gegen sie spielt.

Die Stadt Graz scheint hinsichtlich des Baus eines zweiten Stadions keine Eile zu haben. Wäre eine Zwei-Stadien-Lösung spätestens bei einem Aufstieg des GAK alternativlos?

Aus unserer Sicht definitiv. Wir wollen das unbedingt. Das ist aber ein politisches Thema, bei dem es nur sehr langsam vorangeht. Ich war auch bei dem einen oder anderen Gipfel dabei und sehe jetzt die Politik gefordert. Wir haben ja ganz klare Pläne deponiert. Mein Wunsch wäre, dass es schneller geht.