Schicker-Bekenntnis zu Sturm: "Weiß, dass ich hier aktuell am richtigen Platz bin"

Der SK Sturm Graz konnte den Patzer von Tabellenführer Red Bull Salzburg nur bedingt nutzen und verpasste es nach dem 1:1-Unentschieden gegen Rapid, an die Spitze zu klettern. Mit dem Punktgewinn in Wien mussten die Steirer mit Blick auf den Spielverlauf aber sehr gut leben. Sportdirektor Andreas Schicker weiß, dass es in der Steiermark noch viel Potential nach oben gibt.

Nach der überraschenden Heimniederlage von Red Bull Salzburg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz war für den SK Sturm eigentlich alles angerichtet, um sich am achten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison die Tabellenführung zu schnappen. Doch beim 1:1-Unentschieden gegen Rapid mussten sich die Steirer vielmehr dankbar über den Punktgewinn zeigen, als über einen möglichen Platz an der Spitze nachzudenken. Denn beim Schlagerspiel in Wien gegen die Grün-Weißen benötigten die "Blackies" schlussendlich auch das nötige Glück, um zumindest mit einem Zähler im Schlepptau, die Heimreise antreten zu können. "Rapid hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war sehr intensiv und hat uns überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Den Punkt müssen wir nach einer schweren Europacuppartie am Donnerstag nehmen und sind damit nicht unzufrieden", gab sich Sportdirektor Andreas Schicker in der "Sky"-Sendung "Talk & Tore" ehrlich.

Das Prestigeduell gegen Rapid hielt von Anfang an, was man sich von solch einer Partie erwartet: Ein schnelles, intensives Spiel von beiden Seiten, viele gefährliche Situationen, zwei Tore und eine atemberaubende Kulisse im Allianz-Stadion. Dort sorgten die Anhänger der Wiener zwar für eine ordentliche Stimmung, allerdings auch für eine rund zehnminütige Spielunterbrechung. Im Endeffekt verpassten es aber beide Mannschaften, den Sack zuzumachen und für einen Sieg zu sorgen. Rapid bleibt an der Stelle kleben und Sturm konnte den Ausrutscher von Ligaprimus Salzburg nicht zum eigenen Vorteil nutzen.

Schicker fühlt sich in Graz wohl

Dennoch lässt es sich aus Sicht der Steirer mit Zufriedenheit auf den Saisonstart blicken. 18 Punkte nach acht Spielen und dazu als einziges Team noch ohne Niederlage, zeigen deutlich, wie sehr die Entwicklung beim Team von Christian Ilzer in den vergangenen drei Jahren nach vorne gegangen ist. "Ich glaube, dass wir in den letzten drei Jahren gute Arbeit bei Sturm Graz gemacht haben. Diese Arbeit ist bei Gott noch nicht zu Ende", betont Schicker, der sich nach einem gewonnen Cup-Titel sowie zwei Vizemeisterschaften seit seinem Amtsantritt aber noch lange nicht satt gesehen hat: "Ich fühle mich sehr wohl. Für mich als Steirer ist es etwas Besonderes, bei Sturm Graz zu arbeiten. Es ist auch wichtig, dass man auch gewisse Ziele verfolgt. Es bringt der moderne Fußball mit, dass es irgendwann einmal auch Veränderungen gibt. Solche Sachen kommen dann eh von selbst, wenn man weiterhin gut arbeitet."

Doch aktuell beschäftigt sich der Sturm-Sportchef kein bisschen mit einem möglichen Abgang aus der Hauptstadt der Steiermark: "Ich weiß, dass ich bei Sturm aktuell am richtigen Platz bin. Ich weiß, dass noch viel möglich ist und solange das der Fall ist, glaube ich, dass ich hier sehr gut aufgehoben bin." Zu tun gab und gibt es ohnehin weiterhin genug. Im Sommer trat die nach Ende der letzten Saison erwartete Abgangswelle von Stammspielern aber nicht ein, am Schluss blieben mit Alexander Prass und Gregory Wüthrich zwei Schlüsselkräfte trotz konkreter Angebote weiterhin in Graz. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass am Ende beide bleiben", gesteht Schicker, der speziell bei den Transferhandlungen um Mittelfeldprofi Prass eine harte Kante zeigte.

"Bei Prass war es so, dass es ein sehr gutes Angebot gegeben hat. Es gibt aber auch gewisse Details in einem Vertrag und das hat dann einfach nicht gepasst. Es war ein sehr gutes Gespräch und eine sehr offene Kommunikation, wo Alexander und sein Management dann auch Verständnis hatten. Wir sind bei Sturm Graz in so einer Situation, dass wir den Transfer dann auch absagen", meint der 37-Jährige, der hingegen bei Abwehrchef Wüthrich vielmehr von einem Abgang nach drei Jahren ausging: "Er ist klar mit dem Wunsch an mich herangetreten, noch einmal Deutsche Bundesliga spielen zu können. Wir haben gesagt, dass wir dem auch zustimmen, weil er einfach drei Jahre für Sturm Graz geliefert hat. Der Transfer hat sich dann schon ein bisschen gezogen und dann ist es am Ende so gelaufen, dass er den Medizincheck nicht geschafft und mich informiert hat, dass er sich wieder auf den Weg zurück nach Graz befindet. Es ist natürlich keine einfache Situation für ihn gewesen."

Vertragsverlängerungen und Jatta-Rückkehr

Doch am Leistungspensum der beiden Profis nagten die Absagen nicht, beide zählen auch weiterhin zu den zentralen Stützen im Team von Cheftrainer Ilzer. Prass erzielte beim Remis gegen Rapid mit einem wuchtigen Schuss das wichtige Ausgleichstor. Doch die nächsten Personalien-Fragen stehen schon wieder an, laufen doch mit den Verträgen von Otar Kiteishvili, David Affengruber und Kapitän Stefan Hierländer gleich drei Arbeitspapiere von Stammstützen im kommenden Jahr aus. Schicker bestätigt, dass man die Gespräche bald aufnehmen wird: "Wir werden dann sehen, ob es uns gelingt, dass wir eine Verlängerung schaffen. Diese Spieler haben sehr viel für den Verein geleistet. Otar ist seit einigen Jahren bei uns und macht es richtig gut, Hierländer ist unser Kapitän, der auch abseits des Platzes eine sehr wichtige Rolle einnimmt und Affengruber ist jetzt das dritte Jahr bei uns, war eigentlich sofort Stammspieler und bringt eine unheimlich positive Energie mit sich."

Positive Energie soll in der Zukunft auch Zwei-Millionen-Sommerneuzugang Seedy Jatta einbringen, der sich nach nur einem Training und einem zwölfminütigen Einsatz gegen Austria Lustenau verletzte und seitdem zum Zusehen gezwungen ist. Schicker hofft, dass der norwegische Offensivprofi bald die Verstärkung darstellen kann, die man sich von ihm erhofft: "Er ist auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt auch die CT-Untersuchung gehabt. Es ist so, dass die Wirbeln beinahe zusammengeheilt sind. Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen. Man wird sehen, wie lange es noch dauert, was auch die Zweikampfführung und die Intensität angeht. Wir werden sehen, wie schnell er uns wieder zur Verfügung steht."