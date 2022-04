Schick vor Comeback - Einsatz gegen Hertha mit "Restrisiko" behaftet

Patrik Schick (26) steht Bayer 04 Leverkusen gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung. Aber für wie lange?

Auch nach sechs Wochen Verletzungspause liegt er noch auf Platz zwei der Torjägerliste. Mit 78 Minuten pro Tor ist die Quote von Patrik Schick nur unbedeutend schlechter als die von Robert Lewandowski (76). Umso wichtiger für das verletzungsgeplagte Bayer 04 Leverkusen, dass der Tscheche gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder Teil des Kaders sein wird.

"Er steht zur Verfügung", sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag auf der Pressekonferenz über Schick, der sich Mitte Februar beim 2:3 in Mainz einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. "Die letzten zwei Wochen hat er sich kontinuierlich gesteigert", berichtete Seoane über den Trainingsfortschritt. "Zunächst nur kleine Teile mit dem Team, diese Woche hat er dann alles mitgemacht."

Seoane über Schick-Einsatz: "Mit diesem Risiko müssen wir leben"

Generell sei der Torjäger "gut durch die Woche gekommen", allerdings "hat er nach einigen Trainingseinheiten die Muskulatur ein bisschen mehr gespürt durch die Belastungen, die er nicht gewohnt war in den letzten vier bis fünf Wochen", erklärte Seoane weiter.

Aus diesem Grund berge ein Einsatz Schicks am Samstag auch ein gewisses "Restrisiko", so der Schweizer: "Das besteht bei allen Spielern - und wenn du von einer Verletzung zurückkommst, ist es ein paar Prozent höher. Mit diesem Risiko müssen wir leben. Da gilt es abzuschätzen, wie lange er eingesetzt wird, um das Risiko zu minimieren." Über 90 Minuten wird Schick also kaum auflaufen, auch ein Einsatz von Beginn an ist fraglich.

Trainingsbelastung wird angepasst: Qualität statt Quantität

Zu einer möglichen Startelfchance äußerte sich Seoane am Freitag nicht, allerdings schwang nach der Verletzungsmisere der vergangenen Woche ein gutes Stück Behutsamkeit in den Aussagen des Werkself-Coaches mit. "Es ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir mit der Gruppe, die wir jetzt haben, gesund bleiben", machte er klar. "Da gilt es, vorsichtig zu sein bei den Spielern, die verletzungsanfällig sind."

Dafür soll auch die Trainingsintensität angepasst werden. "Die Belastungssteuerung ist sicher ein ganz wichtiges Thema", führte Seoane aus. "Alle Trainer lieben es, viel und hart zu trainieren. Aber aktuell gilt es, nicht in der Quantität, sondern in der Qualität die richtigen Maßstäbe zu setzen. Wir wissen, welche Spieler auf welche Belastungen wie reagieren und jetzt gilt es, sehr sensibel zu analysieren. Das ist das Thema, das uns im Staff am meisten begleitet. Weniger die Leistungsentwicklung, sondern vielmehr die Steuerung."

Lesen Sie auch: Schick kehrt zurück: Knackpunkte Kopf und Koordination

Bis auf die Langzeitverletzten Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Timothy Fosu-Mensah und Amine Adli, die in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werden, sind zumindest momentan alle Spieler wieder fit. Kerem Demirbay muss wegen seiner 10. Gelben Karte bereits seine zweite Gelbsperre absitzen - als erster Spieler in der laufenden Bundesliga-Saison.