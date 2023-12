Schick über Wirtz & Co.: "Mit dieser Qualität ist es ein Traum für Stürmer"

Nach einer traumhaften ersten Saisonhälfte mit 25 Partien ohne Niederlage überwintert Bayer Leverkusen an der Spitze der Bundesliga. In die Zufriedenheit über das Erreichte mischte sich zugleich der Blick nach vorne.

"Es gefällt uns natürlich gut, auch wie wir auftreten. Das macht Freude", meinte Simon Rolfes nach dem klaren Erfolg - inklusive Startrekord - zum Jahresende bei Sky. Schnell fügte der Geschäftsführer Sport der Werkself aber auch an: "Es ist wichtig, dass wir ins neue Jahr genauso gehen." Zunächst sei aber "ein bisschen Durchatmen" angesagt, was "mit diesen Ergebnissen ein bisschen entspannter" sei. Gleichzeitig mache er sich natürlich dennoch "immer Gedanken, was man besser machen kann".

Der Wiederbeginn Mitte Januar wird für die Werkself indes einer mit Handicap sein: Denn mit Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Victor Boniface, Nathan Tella (beide Nigeria) und Amine Adli (Marokko) könnten bis zu fünf Spieler aufgrund des Afrika-Cups, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfinden wird, über mehrere Wochen fehlen.

Rolfes über Transfers: "Kann auch sein, dass nichts passiert"

"Wir haben immer gesagt, dass wir super Spieler im Kader haben, denen wir es absolut zutrauen. Deswegen haben sie heute gespielt und sie haben es sehr gut gemacht. Deswegen sind wir vorbereitet für den Afrika-Cup", meinte Rolfes und erklärte damit zugleich, warum die besagten fünf Spieler gegen Bochum allesamt nicht in der Startelf gestanden hatten. "Es ist auch wichtig, dass sich die Jungs auch finden, dass sie zusammenspielen. Das war jetzt nicht unbedingt ein Testlauf, denn es war ein wichtiges Bundesliga-Spiel. Aber wir glauben an die Qualität der Spieler, das haben wir immer gesagt", führte der 41-Jährige weiter aus.

Unklar ist ungeachtet dessen, ob es in der Pause Verstärkungen auf dem Transfermarkt geben wird. "Definitiv ist nichts, in keine Richtung. Wir haben immer gesagt, dass wir die Situation beobachten, das machen wir immer. Wir müssen auch abwarten, es werden sicher nicht alle Fünf ins Finale kommen. Aber grundsätzlich haben wir einen breiten Kader und viel Qualität. Dass der Afrika-Cup sicher eine besondere Situation ist, ist keine Frage, und deswegen halten wir die Augen auch offen. Es ist in beide Richtungen nichts ausgeschlossen. Es kann aber auch sein, dass nichts passiert", so Rolfes.

Schick sieht Konkurrenzkampf als Erfolgsgrund

Für einen, auf den im Januar - wie gegen Bochum - die Aufgabe zukommen wird, Boniface im Sturmzentrum zu ersetzen, war der Erfolg gegen Bochum ein ganz besonderer. Denn Patrik Schick stand nach seiner langen Pause erstmals in der Bundesliga wieder in der Startelf und erzielte noch vor der Pause gleich einen Hattrick. "Ich bin natürlich sehr glücklich, muss aber auch sagen, dass es mit dieser Qualität hinter mir, mit Florian (Wirtz; Anm. d. Red.) und Jonas (Hofmann) und den anderen, auch sehr einfach ist, Tore zu schießen. Mit dieser Qualität ist es ein Traum für Stürmer."

Und so ist Schick auch für den Wiederbeginn nicht bange, auch mit zunächst etwas anderer Besetzung: "Wir wollen so weitermachen, sind sehr fokussiert und motiviert. Alle wollen spielen, das sorgt auch für Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Auch deswegen sind wir vor Weihnachten jetzt Erster."