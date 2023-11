Schick tritt kürzer - Positive Signale von Frimpong

Am Donnerstag gab es die Verletzungsmeldung von Jeremie Frimpong. Jetzt sendete der Leverkusener Rechtsverteidiger nach dem Dienstagstraining für das Bremen-Spiel positive Signale.

Gibt es keine unliebsame Überraschung, dann sind Bayer 04 und Jeremie Frimpong nach dessen Trainingsverletzung bei der niederländischen Nationalmannschaft mit dem bestmöglichen Ende davongekommen. Zwar absolvierte der Offensivverteidiger am Dienstag wie schon tags zuvor nur eine individuelle Einheit mit Athletiktrainer Daniel Jouvin, doch nach der rund einstündigen Belastung gab der 22-Jährige positive Signale für das Leverkusener Bundesligaspiel am Samstag gegen Bremen (15.30 Uhr; LIVE! bei kicker).

So erklärte der schnelle Flügelspieler, der sich am Donnerstag mit Hüftproblemen vorzeitig von der Elftal verabschiedet hatte, dass er davon ausgeht, in Bremen einsatzbereit zu sein. "Ja, ich hoffe es", sagte Frimpong, für den es in Xabi Alonsos 3-4-3-System aufgrund seines sportlichen Profils keinen wirklich gleichwertigen Ersatz auf der Position des rechten Schienenspielers gibt.

Auch Schick sollte für Bremen fit sein

Frimpong sollte also in Bremen mit dabei sein. Dasselbe dürfte auch für Patrik Schick gelten, auch wenn der Mittelstürmer am Dienstag im Training deutlich kürzertrat, nach einer halben Stunde schon wieder in die Katakomben ging.

Dies lag allerdings nicht daran, dass der 27-Jährige nach seinem Muskelfaserriss in der Wade neue Probleme hatte, sondern war schlicht der Belastungssteuerung geschuldet. "Es ist alles gut. Ich hatte heute ein anderes Programm", erklärte der tschechische Nationalspieler, der an den Tagen zuvor intensiv gearbeitet hatte und nur eine Regenrationseinheit absolvierte.

Am Mittwoch, wenn nach Piero Hincapie (Ecuador), der bereits am Dienstag wieder mittrainierte, die nächsten Nationalspieler von ihren Länderspielreisen nach Leverkusen zurückgekehrt sein werden, soll Schick dann wieder das komplette Mannschaftstraining absolvieren. Um dann am Samstag beim Spiel bei Werder Bremen in Bayers Spieltagskader zu stehen.