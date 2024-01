Schick reist vorzeitig aus Rapid-Trainingslager ab

Das Trainingslager des SK Rapid im türkischen Belek neigt sich langsam dem Ende zu, am kommenden Freitag macht sich die Mannschaft der Grün-Weißen auf den Weg zurück nach Wien. Thorsten Schick hingegen wird bereits früher in die österreichische Bundeshauptstadt zurückkehren, nachdem er sich eine Blessur am Vorfuß zugezogen hat.

Beim SK Rapid startet man in die Endphase des Trainingslagers im türkischen Belek. Am kommenden Freitag kehrt die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß nach Wien zurück, um der Vorbereitung auf die kommenden Pflichtspielaufgaben den letzten Schliff zu verleihen. Nach einem 2:1-Testspielsieg gegen den FC Slovacko stehen für die Hütteldorfer davor aber noch zwei weitere Probeläufe gegen den ungarischen Klub Szeged 2011 FC sowie den polnischen Erstligisten Legia Warschau an, ehe man wieder Richtung Heimat aufbricht. Thorsten Schick wird zu diesem Zeitpunkt schon wieder in Wien weilen, nachdem der Rechtsverteidiger aufgrund einer Blessur am Vorfuß frühzeitig die Rückreise nach Österreich antrat.

Vertrag läuft im Sommer aus

Wie die Wiener vermelden, wird der gebürtige Steirer aufgrund seiner Verletzung nicht am Mannschaftstraining in den kommenden Tagen teilnehmen können und begab sich zur genaueren Untersuchung und Behandlung vorzeitig zurück nach Wien. Allerdings gaben die Wiener zugleich Entwarnung, dass man nicht mit einem längeren Ausfall des Routiniers rechnet. Der 33-Jährige wird bereits rund um das erste Pflichtspiel im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK (4. Februar, 18.10 Uhr, LIVE! auf kicker) wieder zurück im Mannschaftstraining erwartet.

Schick brachte es in der laufenden Saison bislang auf 17 Pflichtspieleinsätze für Rapid, in denen ihm sechs Vorlagen gelangen. Zuletzt musste sich der ehemalige Profi von Sturm Graz aber häufiger mit der Reservistenrolle abfinden und stand in den vergangenen fünf Ligaspielen nie in der Startelf. Bei der 0:1-Niederlage gegen Red Bull Salzburg im letzten Spiel vor der Winterpause verbrachte er gar die gesamte Spielzeit über auf der Bank. Der Vertrag des 227-fachen Bundesligaspielers, der es seit seiner Ankunft in Wien im Sommer 2019 auf 154 Pflichteinsätze für die Hütteldorfer bringt, läuft im kommenden Sommer aus.