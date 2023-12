Schick ist glücklich und nimmt Arthur als warnendes Beispiel

Besser kann eine Rückkehr kaum laufen. Seit seinem Comeback hat Patrik Schick in drei Joker-Einsätzen jeweils eine Torbeteiligung verbucht. So auch beim 3:1 im Pokal gegen Paderborn. Dies macht Leverkusens Torjäger glücklich, der dennoch mit einer gesunden Skepsis auf die kommenden Wochen blickt.

Es war ein typisches Mittelstürmer-Tor. Jeremie Frimpong "wartete" an der rechten Strafraumkante nur darauf, dass Patrik Schick ihm anzeigte, wohin dieser den Ball haben wollte. Und das tat der tschechische Torjäger, trat zum ersten Pfosten hin an und schob die flache Hereingabe zum 3:1-Endstand ein. Ein Move, den ein Strafraumspieler wie Schick im Blut hat - und den sein Konkurrent Victor Boniface auch viel öfter zeigen müsste, wenn Bayer auf den Flügeln durchbricht. So muss sich ein Mittelstürmer im Sechzehner bewegen.

Für Schick war es die dritte Torbeteiligung im dritten Joker-Einsatz seit seinem Comeback. Eine Top-Bilanz, aber nicht optimal, wie der Nationalspieler selbst feststellte. "Ich hätte auch noch ein zweites Tor machen können. Leider war ich etwas überrascht, dass ich so viel Zeit hatte. Ich hatte den Ball etwas unter mir und ich wollte keinen zweiten Kontakt nehmen, also habe ich geschossen", erklärte er seinen Fehlversuch und bilanzierte: "Es war genug, um die nächste Runde zu erreichen. Das ist okay."

Mehr als okay. Nach einem Jahr des Leidens, das von hartnäckigen Adduktorenprobleme, einer Operation im Sommer sowie zuletzt von einem Faserriss in der Wade geprägt war. Da sind persönliche Erfolgserlebnisse wie Balsam auf die Wunde. "Natürlich bin ich nach der langen Pause glücklich, dass ich nicht lange auf die Tore warten musste. Das gibt mit viel Selbstvertrauen. Ich bin sehr glücklich", sagte Schick, der weiß, dass er noch nicht am Ende seines Weges zurück zu alter Stärke ist.

"Ich muss noch mehr arbeiten, weil ich noch nicht hundertprozentig fit bin. Nach so einer langen Zeit ist das nicht so einfach. Aber momentan läuft alles gut, so wie wir es geplant haben. Alles ist okay", beschreibt Schick seinen körperlichen Zustand, aber "die Kondition reicht momentan leider nicht für 90 Minuten." Diese sich jetzt weiter zu erarbeiten, ist eine diffizile Sache. "Wir müssen immer aufpassen mit der Muskulatur. Das alles kommt mit den Wochen - und zur Rückrunde werde ich wieder hundertprozentig fit sein", kündigt er an.

Ich bin glücklich für jede Minute auf dem Platz. Diese Minuten sind genau das, was ich brauche. Patrik Schick

Der Plan bis zur Topform ist in den englischen Wochen relativ kompliziert umzusetzen. "Wir spielen alle drei, vier Tage. Das Programm ist relativ hart. Ich bin glücklich für jede Minute auf dem Platz. Diese Minuten sind genau das, was ich brauche. Training ist halt etwas anderes", erklärt der Angreifer. Wann dieser erstmals wieder in der Startelf auftauchen wird? "Vielleicht ist es gegen Molde realistisch", verweist der Torjäger auf das bedeutungslose Europa-League-Spiel in der kommenden Woche und appelliert an die eigene Vernunft: "Aber ich weiß es nicht und möchte wirklich vorsichtig sein. Es ist nicht einfach. Das sieht man auch an Arthur."

Der brasilianische Rechtsverteidiger dient Schick als mahnendes Beispiel. Stand der 20-Jährige nach knapp drei Monaten Verletzungspause doch kurz vor dem Comeback, bevor er sich jetzt erneut eine Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel zuzog und nach einer Operation weiter drei Monate ausfällt. "Ich war für ein Jahr weg. Er war drei Monate weg und ist wieder verletzt", gibt Schick zu bedenken, "bei diesem Wetter ist es nicht einfach, auch im Training. Wir müssen alle vorsichtig sein und gesund bleiben." Damit Frimpong dauerhaft einen so guten Abnehmer für seine Hereingaben findet.