"Schick ist bereit" - und was Xabi Alonso von einem Boniface-Ersatz hält

Vor dem Re-Start beim FC Augsburg sieht Trainer Xabi Alonso Bayer 04 gewappnet. Trotz des Fehlens von vier afrikanischen Nationalspielern, darunter der langzeitverletzte Torjäger Victor Boniface.

Es ist Formel und Parole in einem. Über den Titel spricht in Leverkusen explizit keiner, aber dass die Deutsche Meisterschaft nach einer bislang so herausragenden Saison das Ziel ist, klingt bei allen Protagonisten durch. Auch wenn diese gebetsmühlenartig Demut und die Politik der kleinen Schritte predigen.

So auch Xabi Alonso, der am Freitag, einen Tag vor dem Wiederauftakt der Werkself beim FC Augsburg erklärte: "Wir haben ein großes Ziel vor uns. Wir wollen Erfolg haben, aber die beste Formel lautet: Spiel für Spiel."

Bayer-Trainer will keine Zweifel am Kader aufkommen lassen

Im Januar gilt dies ganz besonders. Beginnt am Samstag doch der Ernstfall. Vom 17. Spieltag an bis womöglich Mitte Februar muss Bayer 04 auf die Verteidiger Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou sowie Stürmer Amine Adli verzichten, weil diese beim Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) in der Elfenbeinküste spielen. Als vierter Afrikaner steht auch Victor Boniface (Adduktoren-Operation) nicht zur Verfügung. Xabi Alonso muss also die Tabellenführung in den kommenden Wochen ohne drei Leistungsträger und Adli, seinen ersten Einwechselspieler, verteidigen.

Gerade das Fehlen von Boniface, der erst Anfang April zurückerwartet wird, sorgt für Fragezechen. Doch von diesen möchte Leverkusens Trainer nichts wissen. "Wir sind auf die Situation vorbereitet. Wir erwarten 'Boni' hoffentlich im April zurück. Wir haben einen guten Kader", sagt der 42-Jährige. Zweifel an der Stärke seiner ihm zur Verfügung stehenden Profis möchte der Baske erst gar nicht aufkommen lassen.

Akut muss sich Xabi Alonso auch keine Sorgen machen. Kann er Boniface doch mindestens gleichwertig durch einen anderen Torjäger ersetzen, durch Patrik Schick nämlich. Auch wenn der tschechische Nationalstürmer ein andere Spielertyp ist. "Die Position ist vielleicht die gleiche, aber wir kennen Patrik. Wir haben gesehen, wie er gegen Bochum in 45 Minuten drei Tore gemacht hat. Er ist sehr gefährlich im Strafraum, er hat die Qualität, die Intuition, am richtigen Ort zu sein", hebt sein Trainer die Qualitäten des 27-Jährigen hervor.

Er ist bereit. Xabi Alonso über Patrik Schick

Diese sind unumstritten. Das Fragezeichen steht allerdings hinter seiner physischen Stabilität. Seit Oktober 2022 hat Schick, der unter hartnäckigen Adduktorenbeschwerden litt und schließlich operiert werden musste, kein Spiel mehr über 90 Minuten absolviert. Dennoch sagt sein Trainer: "Er ist bereit, aber auch Adam Hlozek kann diese Position spielen, auch Amine. Wir haben genug Spieler, die als Stürmer spielen können. Wir haben totales Vertrauen in unsere Spieler."

Auch wenn er Hlozek und Adli, die keine echten Mittelstürmer sind, als Alternativen aufzählt, stellt sich Frage, ob Schick alleine bis April ausreicht. Selbst wenn Xabi Alonso den Tschechen, der in der Saison 2021/22 24 Treffer erzielte, körperlich gewappnet sieht. "Ich würde sagen: Ja, er kann 90 Minuten spielen", so der Trainer, "er hat im Dezember gut trainiert, in den letzten zwei Wochen keine Trainingsminute verpasst. Er ist bereit."

Boniface-Ersatz kein Muss, außer es gibt eine "intelligente Lösung"

Die Frage, ob er angesichts der langen Zwangspause für Boniface einen neuen Mittelstürmer benötige, beantwortet Xabi Alonso nicht eindeutig. "Ich weiß nicht, ob ein Stürmer oder für eine andere Position", sagt er und betont: "Wir sind nicht unter Druck, einen neuen Spieler zu holen."

Doch dass eine Verstärkung für die Offensive ganz nach seinem Geschmack wäre, lässt er zumindest durchblicken. "Aber wir sind immer bereit, wenn es eine gute Option gibt. Wenn wir uns verbessern können und es eine logische und intelligente Lösung ist, können wir das erwägen, aber wir sind nicht unter Druck, dass wir jemanden haben müssen."

Müssen nicht, aber wollen. Um das große Ziel im Mai zu erreichen. Auch wenn darüber in Leverkusen niemand explizit sprechen möchte.