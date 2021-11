Schick im Bayer-Kader - "Richtige Richtung" bei Wirtz

Etliche Fragezeichen in personeller Hinsicht gab es unter der Woche bei Bayer 04 Leverkusen. Am Freitag bestätigte Bayer-Coach Gerardo Seoane, dass er auf Angreifer Patrik Schick wieder zurückgreifen kann. Dessen Sturmpartner Lucas Alario wird aber weiterhin fehlen.

Julian Baumgartlinger, Lucas Alario, Mitchell Bakker und Thimoty Fosu-Mensah: Auf dieses Quartett muss Bayer 04 Leverkusen weiterhin verzichten. "Diese Spieler sind verletzt, die anderen stehen Stand jetzt zur Verfügung", sagte Seoane am Freitagmittag auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Bochum.

Heißt im Umkehrschluss auch, dass Patrik Schick zumindest den Sprung in den Spieltagskader geschafft hat. Der tschechische Angreifer stieg am Mittwoch nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder ins Training ein. Allerdings trainierte er nach seiner gut dreiwöchigen Pause nur reduziert, sodass der Tscheche keine Option für die Startelf darstellen wird.

Bei Wirtz zeigt die Tendenz "in die richtige Richtung"

Ob Florian Wirtz beginnen wird, ließ der Schweizer Coach offen. Der Jungstar trainierte nach Leistenproblemen am Mittwoch erstmals wieder mit der Mannschaft. "Er hat keine Schmerzen verspürt in dem Sinn, dass es morgen nicht gehen könnte", berichtete Seoane. Zwar sei die Gegend, in der Wirtz seine Probleme hatte, "nicht unproblematisch", so Seoane. "Doch das Wichtigste ist die physische Verfassung, und die schaut sehr positiv aus und geht in die richtige Richtung."

Alario steigert Pensum erst Beginn kommender Woche

Sicher nicht zur Verfügung stehen wird dagegen Alario. Geplant ist, dass der Argentinier, der seit drei Tagen wieder auf dem Platz steht, das Pensum im Training zu Beginn der nächsten Woche steigern wird. Ob Alario dann bereits wieder eine Option für das Europa-League-Spiel am kommenden Donnerstagabend gegen Celtic Glasgow sein wird oder erst am Sonntag darauf im Topspiel bei RB Leipzig, vermochte Seoane nicht zu prognostizieren. "Das wird sich zeigen", sagte der Schweizer, der aber Hoffnung auf eine baldige Rückkehr des Mittelstürmers hat: " "Er hat keine Beschwerden mehr - und das ist ein gutes Zeichen."

Seoane warnt vor Bochum: "Das wird nicht einfach"

Nach zuletzt vier Bundesligaspielen ohne Sieg soll gegen Bochum mit einem Sieg der Turnaround geschafft werden. "Selbstverständlich wollen wir in einem Heimspiel immer punkten", sagte Seoane, "am besten auch siegen." Allerdings warnte der Schweizer auch vor dem "kompakten" Aufsteiger: "Das wird nicht einfach.". Doch auch seine Mannschaft gehe angesichts der letzten zwei Spiele mit einem guten Gefühl in die Partie: Beim 4:0 in der Europa League gegen Real Betis hat seine Mannschaft spielerisch überzeugt, beim 1:1 gegen Hertha hat die Mentalität gestimmt. Nun gilt es, sich gegen Bochum auch in der Liga wieder mit drei Punkten zu belohnen: "Resultate sind für alle Teams immer wichtig, denn Resultate spiegeln die Leistungen."