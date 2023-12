Schick erzielt Hattrick - Kane trifft traumhaft - VfB lässt FCA keine Chance

Am letzten Spieltag der Bundesliga vor der Winterpause war nochmal ordentlich was los. Leverkusen beendete eine ganz starke Halbserie mit einem klaren Sieg, die Bayern setzten sich in Wolfsburg durch. Stuttgart ließ dem FCA keine Chance und in Köln sieht es düster aus.

Den Mittwoch in der Bundesliga eröffneten Union und Köln - es kam also zu einem echten Kellerduell. Die Gäste aus dem Rheinland waren lange gut im Spiel, scheiterten aber einige Male an Heimkeeper Rönnow. Die Berliner hatten offensiv kaum etwas zu bieten, bis zur 56. Minute, als Hollerbach das 1:0 erzielte. Ausgerechnet Hollerbach, den der FC im Sommer eigentlich als Neuzugang an der Angel hatte und um den es dann etwas Wirbel gab. Nach dem Treffer waren die Hausherren obenauf, den Kölnern wurde der Stecker gezogen. Fofana machte mit seinem ersten Bundesliga-Tor schließlich alles klar (78.). Während die Eisernen etwas durchatmen sieht es in Köln bei nur zehn Punkten nach 16 Spielen düster aus.

Bayers perfekte Halbserie

Bochum ging in Leverkusen als klarer Außenseiter, aber extrem mutig ins Spiel. Belohnen konnten sich die Gäste nicht. Bayer zeigte sich dagegen eiskalt: Schick, der für Boniface begann, stellte per Elfmeter auf 1:0 (30.). Kurz darauf ließ der Angreifer den Doppelpack folgen (32.) und hatte bis zur Pause gar einen lupenreinen Hattrick in seinem Arbeitsnachweis stehen (45.+1). Mit dem 3:0 für den Tabellenführer war die Partie nach 45 Minuten schon entschieden. Leverkusen spielte auch nach dem Seitenwechsel munter nach vorne und nachdem Tor Nummer vier durch Andrich wieder einkassiert worden war (62.), setzte der eingewechselte Boniface doch noch den Schlusspunkt zum 4:0 (69.). Somit beendete Bayer das erste Halbjahr ungeschlagen (42 Punkte in der Bundesliga), keines der 25 Pflichtspielen wurde verloren - Das gelang zuvor noch keinem Bundesligisten!

Kane trifft traumhaft - Bayern siegt

Jamal Musiala traf zum 1:0 für die Bayern. Getty Images

Auch die Bayern haben zum Jahresabschluss einen Sieg eingefahren und bleiben an Leverkusen dran. In Wolfsburg war es Musiala, der die Münchner per Kopf in Führung brachte (33.) und Kane, der per traumhaftem Distanzschuss nachlegte (43.). Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Arnold mit einem ebenfalls starken Distanzschuss für Hoffnung beim VfL (45.+1). Das Ergebnis war zwar knapp, doch der deutsche Rekordmeister brachte die Führung im zweiten Durchgang über die Zeit. So blieb es beim 2:1 und die Münchner beenden das erste Halbjahr mit 38 Zählern - vier weniger als Spitzenreiter Leverkusen, allerdings bei einem noch ausstehenden Nachholspiel.

Der VfB und die üblichen Verdächtigen

Keinen Zweifel ließ Stuttgart im Heimspiel gegen Augsburg aufkommen. Und es waren die üblichen Verdächtigen, die den VfB auf die Siegerstraße brachten. Undav eröffnete mit einer Direktabnahme nach einer Eckenvariante (18.), Sturmkollege Guirassy legte vor dem Pausenpfiff nach einer Unachtsamkeit in der FCA-Defensive nach (45.+1). Die Gastgeber waren gegen schwache Augsburger auch nach dem Seitenwechsel klar tonangebend. Führich sorgte mit einem feinen Volley für die Entscheidung (69.) und beendete ein starkes Halbjahr der Stuttgarter standesgemäß. Der VfB überwintert dadurch auf Platz drei.

Wahnsinn in Frankfurt: Eintracht erzielt zwei Tore in der Nachspielzeit

Die Partie zwischen Frankfurt und Gladbach hatte insgesamt zunächst nicht viele Höhepunkte zu bieten. Einmal waren die Fohlen aber eiskalt zur Stelle, Wöber köpfte eine Ecke ein (27.). Der Torschütze stand auch kurz vor dem Ende im Fokus, als er sich die Ampelkarte abholte (88.). Das gab der Eintracht neuen Mut und die Gastgeber spielten eine furiose Schlussphase. Buta durfte zunächst in der zweiten Minute der Nachspielzeit recht ungehindert zum Ausgleich einnicken. Und es kam noch besser für die Hessen, Koch stocherte die Kugel in Minute 90.+7 über die Linie und verwandelte den Deutsche-Bank-Park in ein Tollhaus. Die Eintracht ist zum zum Winter Sechster, drei Punkte hinter dem fünftplatzierten BVB.

Heidenheim und seine Heimstärke

In Heidenheim erwischten die Freiburger einen Traumstart, denn nach nur sieben Minuten markierte Höler das 1:0, was zugleich der Pausenstand war. Die Hausherren kamen dagegen besser aus der Kabine und konnten sich auf Top-Leihgabe Dinkci verlassen, der sehenswert den Ausgleich markierte (53.). Das warf den Sport-Club zunächst nicht aus der Bahn, Höler schnürte per starkem Elfmeter den Doppelpack (64.). Letztlich aber konnte sich der Aufsteiger einmal mehr auf seine Heimstärke verlassen und drehte das Spiel doch noch zum 3:2: Kleindienst drückte den Ball über die Linie (84.) und Ginter unterlief kurz vor dem Ende ein Eigentor (90.+2). Somit holte Heidenheim zum Jahresabschluss einen Sieg und überwintert mit starken 20 Punkten auf Platz neun.