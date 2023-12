Schick: Ein Tor, eine Top-Quote und ein Fragezeichen

Auch im letzten Gruppenspiel in der Europa League gibt sich Bayer 04 beim 5:1-Sieg gegen Molde FK keine Blöße. Und Patrik Schick nährt bei seinem Startelf-Comeback die Leverkusener Hoffnungen, dass der Torjäger rechtzeitig zur Bestform auflaufen könnte.

Es dauert nicht einmal sechs Minuten, bis er zuschlägt: Nach einem hohen Ballgewinn spielt Robert Andrich die Kugel direkt zu Patrik Schick. Dieser zieht Richtung Tor, kurvt dann nach links um Moldes Kristian Eriksen herum und trifft hart aus knapp 20 Metern mit dem linken Fuß flach ins rechte Eck.

Eine Aktion, die sein Trainer bei aller Freude mit einem gewissen Selbstverständnis kommentierte. "Wir haben es gesehen: Patrik schießt mit der ersten Chance sein erstes Tor - das war nicht das erste Mal so", urteilte Xabi Alonso.

In der Tat. Es war der dritte Treffer und die vierte Torbeteiligung des 27-Jährigen in seinem fünften Einsatz nach einer über einjährigen Leidenszeit. Und die erneute Bestätigung, dass der tschechische Nationalspieler nichts von seiner Klasse eingebüßt zu haben scheint.

"Sein Tor hat Molde direkt den Zahn gezogen"

So zeigte sich auch Simon Rolfes von dem 59-minütigen Auftritt des Mittelstürmers angetan. "Patrik macht es super. Sein Tor hat Molde direkt den Zahn gezogen", lobte der Geschäftsführer, dem Schicks Auftritt nicht nur wegen dessen Treffer gefiel.

"Was man bei ihm merkt, ist, dass er ein gutes Spielverständnis hat, gut anspielbar ist, das Spiel auch ein bisschen mitgestaltet. Er hat sich auch immer wieder etwas fallen gelassen", beurteilte Rolfes den spielerischen Auftritt des Angreifers, um dann doch wieder auf dessen Abschlussqualitäten zurückzukommen: "Sein Pfostentreffer, als er den Ball mit etwas Schnitt volley nimmt, wäre ja noch schöner gewesen."

Alle 44 Minuten ein Treffer

Nach seinem Startelf-Comeback kann Schick bereits auf eine Top-Quote verweisen: Bei seinen fünf Teileinsätzen traf er alle 44 Minuten. Zum Vergleich: In seiner Topsaison 2021/22, als er 24 Bundesligatore erzielte, ließ es Schick alle 86 Minuten klingeln.

So zeigte sich Rolfes nicht nur vom seriösen Auftritt der Mannschaft, in der mit Edmond Tapsoba, Jonathan Tah und Jonas Hofmann nur drei Stammkräfte standen, in der sportlich bedeutungslosen Partie angetan, sondern auch eben von Schicks offensichtlichen Fortschritten, die zügig vonstattengehen.

"Für ihn ist es wichtig, dass er das Gefühl für Räume kriegt, für Zweikampfsituationen, den Rhythmus des Spiels aufzunehmen. Es ist doch etwas anderes, ob er die letzten zehn oder 20 Minuten reinkommt oder das Spiel mitentwickelt", erklärte der Manager, "viel besser hätte es nicht laufen können."

Erster Startelfeinsatz seit dem 1. November 2022

Das nächste Erfolgserlebnis für Schick also, das Balsam auf die Seele des Angreifers darstellt, der wegen hartnäckiger Adduktorenproblemen, die im Sommer sogar eine Operation erforderlich machten, seit dem 1. November 2022 nicht mehr in der Leverkusener Anfangsformation gestanden hatte.

Ein Auftritt, der die Hoffnung wachsen lässt, dass Bayer bald einen topfitten Schick zurückhaben könnte und damit eine weitere herausragende Option für die ohnehin schon stark besetzte Offensive. Eine solche wird ab Januar besonders gefragt sein, wenn Mittelstürmer Victor Boniface wie womöglich vier weitere Bayer-Profis wegen des Afrika-Cups (13.1. bis 11.2.) fehlen dürfte.

Dann muss Schick funktionieren - und gesund bleiben, nachdem sein Comeback durch einen Faserriss in der Wade Ende Oktober nochmal verzögert worden war. Das Fragezeichen hinter Schicks Gesundheit bleibt trotz dessen eindrucksvoller Rückkehr nach einem Seuchenjahr bestehen.

So griff auch der starke Robert Andrich diesen Aspekt auf. "Wir freuen uns, dass er jetzt in den Rhythmus kommt", erklärte der Mittelfeldspieler zu Schicks Comeback und fügte an: "Hoffen wir, dass das mit seinem Muskelfaserriss eine einmalige Sache war, und er rechtzeitig, wenn Boni zum Afrika-Cup fährt, in Topform ist. Dann haben wir einen sehr, sehr guten Ersatz." Und auf Sicht noch mehr als das - falls Schick gesund bleibt.