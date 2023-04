Schick droht Saison-Aus: "Patrik ist nicht Teil der Mannschaft"

Vor dem Spiel bei Union Berlin haben sich die angeschlagenen Florian Wirtz und Edmond Tapsoba zurückgemeldet. Torjäger Patrik Schick droht jetzt sogar ganz konkret das Saison-Aus.

"Es ist die wichtigste Phase der Saison", sagt Xabi Alonso zwei Tage vor der Partie bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), "fast jedes Spiel ist der Schlüssel zu unserem Erfolg in dieser Saison." Oder anders formuliert: Jedes Spiel ist für Bayer ein Endspiel. Wie schon das Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise (4:1) in Anderlecht und das Gastspiel von RB Leipzig (2:0) am vergangenen Sonntag.

Wirtz und Tapsoba kommen zurück - Palacios braucht noch Geduld

Bayer 04 benötigt eine Verlängerung der Erfolgsserie, die mittlerweile seit 13 Pflichtspielen andauert, in denen der Werksklub unbesiegt ist. Um noch die letzte kleine Chance auf Platz 4 und damit ein Ticket für die Champion League über die Bundesliga zu wahren, helfen nur Siege. Auch wenn es am Samstag zu den so heimstarken Eisernen geht. Die an der Alten Försterei in dieser Spielzeit unbesiegt sind - neun Siege und fünf Remis stehen bei der Fischer-Elf zu Buche, die damit dieselbe Bilanz wie der FC Bayern aufweist.

Für dieses nächste Schlüsselspiel haben sich Ideengeber Florian Wirtz (nach Magen-Darm-Infekt) und Innenverteidiger Edmond Tapsoba (muskuläre Probleme) zurückgemeldet. Für Exequiel Palacios hat es indessen noch nicht gereicht. "Er spürt noch etwas im Oberschenkel", hakt Xabi Alonso einen Einsatz des argentinischen Sechsers am Wochenende ab.

Bayers Endspiele ohne Torjäger Schick - Bittere Worte von Alonso

Während Palacios zeitnah zurückkehren soll, ist dies bei Sorgenkind Patrik Schick, der seit Anfang November mit Leistenproblemen fast durchgehend ausfällt, nicht abzusehen. Vielmehr ist der Versuch des tschechischen Nationalstürmers, endlich wieder schmerzfrei und fit zu werden, erneut gescheitert.

Es ist nicht einfach für uns. Es ist nicht einfach für ihn. Wir müssen weiter warten. Xabi Alonso

Und die Worte, die Xabi Alonso am Freitag wählte, verbreiteten keine Zuversicht: "Patrik ist nicht Teil der Mannschaft. Wir haben uns entschieden, dass er einen anderen Weg geht", sagte der Trainer, ohne danach genauer erklären zu wollen oder zu können, wie dieser andere Weg aussieht. Auch die explizite Nachfrage, ob Schick operiert werden müsse - was lange ausgeschlossen wurde - ließ der Spanier unbeantwortet.

Unabhängig davon, klingt die Prognose für Schick ungünstig. "Er ist jetzt und normalerweise auch nächste Woche nicht dabei", gab Xabi Alonso als Ausblick, "für einen längeren Zeitraum kann ich nichts sagen. Ich bin kein Arzt." Klar ist, dass auch der x-te Anlauf Schicks gescheitert ist. "Die Verbesserung ist nicht so schnell eingetreten wie erhofft", so Xabi Alonso, "es ist nicht einfach für uns. Es ist nicht einfach für ihn. Wir müssen weiter warten."

So wird das drohende Saison-Aus zumindest immer deutlicher sichtbar. Ein Startelfeinsatz ist aufgrund der langen Ausfallzeit und des zwangsläufig bestehenden körperlichen Rückstands in dieser Spielzeit quasi auszuschließen - egal, ob es zu einer Operation kommt oder nicht. Bayer muss seine Endspiele ohne den Torjäger planen.