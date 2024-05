Schick betont den Wert der Serie: "Für uns ist Augsburg wie ein drittes Finale"

Bayer 04 steht vor einer historischen Woche: Am Mittwoch geht es um den Titel in der Europa League, am Samstag darauf um den DFB-Pokal. Zuvor möchte der neue Deutsche Meister auch im letzten Ligaspiel ungeschlagen bleiben. Der zuletzt angeschlagene Topstar Florian Wirtz ist laut Trainer Xabi Alonso sogar für einen Startelfeinsatz bereit.

Am Samstag werden sich die Leverkusener Profis den verdienten Lohn für eine herausragende Saison abholen, wenn Kapitän Lukas Hradecky die Meisterschale in Empfang nehmen wird. "Die Fans und die Menschen im Klub haben etwas Unglaubliches geschafft in diesem Jahr. Und ich bin für alle glücklich, weil dieser Verein und die Menschen hier so lange darauf warten mussten", sagt Mittelstürmer Patrik Schick vor dem großen Tag.

Dass die Salatschüssel erstmals nach Leverkusen geht, steht schon seit dem 14. April und dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen fest. Dennoch bildet die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag weit mehr als nur den Rahmen für die obligatorischen Feierlichkeiten.

Wir nehmen das Augsburg-Spiel auch als ein Finale und werden unser Bestes geben. Patrik Schick

Gelingt es Bayer 04, auch am Samstag ungeschlagen zu bleiben, würde die Werkself eine weitere Bestmarke aufstellen "Mit diesem verbleibenden Spiel kann es etwas werden, an dass sich die Fans auf der ganzen Welt ewig erinnern werden: Den Titel in der Bundesliga ohne eine einzige Niederlage zu gewinnen, wäre etwas wirklich Besonderes", weiß Schick. In den bislang 60 Jahren Bundesliga ist dies noch keiner Mannschaft geglückt.

Und so ist die Motivation für das eigentlich bedeutungslose, aber statistisch betrachtet eben doch so wichtige Augsburg-Spiel enorm. Daran können selbst die beiden Endspiele in der Europa League am Mittwoch in Dublin gegen Atalanta Bergamo sowie im DFB-Pokal am Samstag nächster Woche in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern nichts ändern.

Dass sich die Bayer-Stars für diese beiden Showdowns schonen werden, ist nicht zu erwarten. Ist der Anreiz, als erster Bundesligist als die "Invincibles", die Unbesiegbaren, eine Saison abzuschließen, doch viel zu hoch. Schick lässt daran jedenfalls keinen Zweifel, wenn er sagt: "Für mich sind es drei Endspiele. Wir nehmen das Augsburg-Spiel auch als ein Finale und werden unser Bestes geben."

Wirtz "kann von Anfang an spielen"

An dieser Partie, in der in der 19. Minute der verstorbenen Bayer-Fans gedacht wird, die diesen historischen Moment nicht mehr miterleben konnten, möchte und kann auch Florian Wirtz teilnehmen. Der Kreativdirektor, der zuletzt wegen eines hartnäckigen Blutergusses im Oberschenkel nicht sprinten konnte und pausieren musste, trainierte am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft. "Er kann von Anfang an spielen. Er hat zwei Tage gut trainiert. Es gibt kein Limit für morgen", erklärte Trainer Xabi Alonso am Freitag, schränkte aber ein: "Wir entscheiden, was wir machen. Aber er fühlt sich viel besser, hat keine Schmerzen mehr." Zumindest ein Kurzeinsatz des Nationalspielers dürfte damit gesichert sein.