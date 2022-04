Scheuer zum Gipfeltreffen: "Das ist ein Endspiel"

Wenn es nach Jens Scheuer geht, kann die Deutsche Meisterschaft am Sonntag bereits entschieden sein. Tabellenführer VfL Wolfsburg empfängt Meister Bayern München. Und der VfL hat aktuell einen Zähler Vorsprung auf den amtierenden Meister.

"Wenn Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, haben sie vier Punkte Vorsprung drei Spieltage vor Saisonende. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie noch Federn lassen werden. Deshalb ist es am Sonntag ein Endspiel", begründet der Bayern-Trainer. Und in diesem Endspiel müsse sein Mannschaft über Grenzen gehen, erzählt der 43-Jährige.

Das Problem: "Die Mädels sind platt. Aber das ist auch verständlich." Denn: Die Bayern hatten und haben noch zehn Ausfälle zu verkraften und mussten bereits mit dem letzten Aufgebot am Mittwoch bei Paris St. Germain spielen. Das 2:2 nach Verlängerung bedeutet nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel zudem auch noch das Aus im Viertelfinale der Champions League. Aber Paris ist abgehakt, meint Scheuer, der nun hofft, dass sich eine der sieben mit COVID-19 infizierten Spielerinnen vor der Partie in Wolfsburg noch freitesten kann.

Auch der VfL musste in dieser Woche in der Champions League antreten und löste mit dem 2:0 gegen den FC Arsenal am Donnerstagabend in der Volkswagen-Arena souverän das Ticket fürs Halbfinale, wo jetzt Titelverteidiger FC Barcelona wartet.

Aktuell gilt der Fokus in Wolfsburg aber dem Top-Spiel am Sonntag (14 Uhr, ARD und LIVE! bei kicker). "Bayern wird sich mit Händen und Füßen wehren", prophezeit der VfL-Coach Tommy Stroot. "Wir erwarten ein Spiel auf hohem Niveau und wissen auch um den Wert dieses Spiels, aber ich will nicht von einer Vorentscheidung sprechen. Dafür habe ich schon zu viel erlebt und zu viel Respekt vor allen Gegnern, die wir noch haben."