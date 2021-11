Scheuer: "Wir sind noch nicht in optimaler Verfassung"

Der FC Bayern geht mit Optimismus in das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Olympique Lyon - auch wenn nicht alle topfit sind.

"Wir sind auf einem sehr guten Weg", meint Trainer Jens Scheuer trotz der jüngsten beiden Niederlagen dennoch. Diese Aussage mag irritieren angesichts des 1:2 in Lyon am vergangenen Mittwoch und dem 0:1 im Bundesliga-Gipfel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. "In Lyon haben wir am Ende unglücklich verloren und das Ergebnis gegen Wolfsburg war brutal. Das Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Mannschaft hat das Herz in die Hand genommen", erklärt der Bayern-Coach. Aber eben keine Tore geschossen.

Das soll sich am Mittwoch gegen den französischen Vizemeister ändern. Lyon präsentierte sich jedoch nicht nur im Hinspiel gegen die Bayern in guter Form, sondern legte am Sonntag noch einen 6:1-Kantersieg gegen Meister Paris Saint Germain nach. Doch Scheuer meint: "Wir haben aus dem Hinspiel in Lyon unsere Schlüsse gezogen." Seine Mannschaft habe die Talsohle durchschritten, ist der 42-Jährige überzeugt. "Aber wir sind noch nicht in optimaler Verfassung. Viele Spielerinnen sind aufgrund von Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent."

Abwehrchefin Hegering erstmals in dieser Saison im Kader

Und eine gute Nachricht hatte der Trainer auch noch zu verkünden: Abwehrchefin Marina Hegering kehrt am Mittwoch in den Bayern-Kader zurück. Die 31-Jährige hat aufgrund von Verletzungen, die nie näher definiert worden sind, in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten können. "Ein Einsatz von Anfang an kommt jedoch noch zu früh", sagte der Bayern-Coach.

Hegering kehrt in der kommenden Woche auch in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Ihr Trainer sagt dazu: "Ich finde es sinnvoll, dass Marina zur Nationalmannschaft reist, weil wir in der Abstellungsperiode wenig Spielerinnen in München haben. Bei der Nationalmannschaft wird sie weiter aufgebaut."