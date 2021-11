Scheuer: "Wir dürfen nicht vor dem Gegner erstarren"

Der FC Bayern hat in der Frauen-Champions-League eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Trainer Jens Scheuer gibt eine klare Marschroute vor.

Eins ist für Jens Scheuer vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) klar: "Olympique Lyon ist immer noch eine absolute Top-Mannschaft", betont der Trainer des FC Bayern mit Nachdruck. Die Klasse der Französinnen noch mal herauszustellen, wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Aber in den vergangenen Monaten waren doch Zweifel daran aufgekommen, ob der französische Meister der Jahre 2007 bis 2020 und Champions-League-Sieger 2016 bis 2020 immer noch die exorbitant hohe Qualität der vergangenen Jahre auf den Platz bringen kann.

In der abgelaufenen Saison gewann Paris Saint-Germain mit der deutschen Nationalspielerin Sara Däbritz die französische Meisterschaft und in der Champions League war für Lyon schon im Viertelfinale gegen Paris Endstation. Dennoch gehört Olympique auch in dieser Saison zu den großen Favoriten auf den Gewinn der Königsklasse.

Hegering hat "verschiedene Problemstellen" - Zadrazil fraglich

Im August 2020 scheiterten die Bayern beim Champions-League-Endrundenturnier in Nord-Spanien knapp mit 1:2 im Viertelfinale an Lyon. "Wir erinnern uns noch gut an dieses Spiel", erzählt Bayern-Spielerin Carolin Simon, die einst selbst in Lyon gekickt hat. "Wir haben damals schon gezeigt, dass wir ihnen gefährlich werden können und gehen selbstbewusst in das Spiel." Die Bayern wollen mindestens einen Zähler aus Frankreich mit nach Hause nehmen. "Wir dürfen nicht vor dem Gegner erstarren und müssen einhundert Prozent bringen", verrät Scheuer die mögliche Erfolgsformel. "Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind, denn wir sind der Deutsche Meister."

Personell plagen den FC Bayern allerdings ein paar Probleme: Abwehrchefin Marina Hegering befindet sich noch im Aufbautraining. "Sie hat verschiedene Problemstellen im Körper. Das kann man nicht genau definieren", erklärte Scheuer. Sydney Lohmann, die bereits Anfang Oktober an der Hüfte operiert wurde, muss sich nun auch noch einem Eingriff an der anderen Hüfte unterziehen. Die Nationalspielerin fällt mehrere Monate aus. Ob Mittelfeldakteurin Sara Zadrazil in Lyon auflaufen kann, ist wegen einer Knieverletzung noch fraglich.