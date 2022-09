Scheu fehlt Saarbrücken erneut

Saarbrücken muss weiter auf seinen Mittelfeldspieler Robin Scheu verzichten, der bei einem Zusammenprall im Training erneut einen Rippenbruch erlitten hat.

Der 1. FC Saarbrücken hat auf Twitter die Verletzung von Robin Scheu bekanntgegeben. Wie lange der Mittelfeldspieler nicht zur Verfügung stehen wird, ist offen. Der 27-Jährige hatte die letzten fünf Spiele der Saarländer aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Der ehemalige Spieler des SV Sandhausen hatte in der vergangenen Saison zwei Spiele wegen eines Muskelfaserrisses und drei wegen eines Außenbandrisses verpasst.

Nach drei Siegen in Folge hat das Team von Trainer Uwe Koschinat in Osnabrück das dritte Unentschieden eingefahren. Der 1. FC Saarbrücken, der in dieser Saison ungeschlagen ist, empfängt am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) den SV Wehen Wiesbaden.