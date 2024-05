Scherpen: "Für mich ist es klar, für Sturm ist es klar, für Brighton ist es auch klar"

Kjell Scherpens Zukunft ist weiter offen. Laut eigenen Aussagen deutet alles auf einen Verbleib hin, offiziell sei aber noch nichts.

Kjell Scherpen soll auch in Zukunft das Grazer Tor hüten. GEPA pictures

Der SK Sturm steht vor einer Verlängerung des Leihvertrags von Tormann Kjell Scherpen. Schenkt man den Aussagen des Niederländers Glauben, ist ein Verbleib in Graz nur noch eine Frage der Zeit. "Für mich ist es klar, für Sturm ist es klar, für Brighton ist es auch klar", sagte Scherpen in der Halbzeitpause zwischen Sturm und Hartberg zu "Sky".

Der 2,06-Meter-große Keeper laboriert seit Dezember an den Folgen eines Kreuzbandanrisses. "Es sind jetzt viereinhalb Monate. Es geht mir sehr gut. Ich trainiere schon ein bisschen am Platz, zusammen mit Tormanntrainer Stefan Loch", erzählt Scherpen, weiß aber auch, dass es noch Zeit brauchen wird, bis er wieder zu 100 Prozent fit ist: "Wir müssen vorsichtig sein." Ein Comeback wäre in der Vorbereitung zur neuen Saison geplant.